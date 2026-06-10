KANKAN : des résultats de la DGE vivement contestés devant la justice

La vague de contestations qui suit la publication des résultats provisoires des dernières élections législatives et communales ne faiblit pas. Après Conakry, Gueckédou et d’autres localités du pays, c’est au tour de Kankan de faire entendre sa colère. Ce matin, le tribunal de première instance (TPI) de la ville a poursuivi l’examen des recours introduits par des candidats indépendants et mouvements, notamment notamment la Génération pour la modernité et le développement contre la Direction générale des élections (DGE).

Dans l’enceinte du TPI, des représentants de la GMD et d’autres candidats indépendants issues de plusieurs localités de la préfecture se sont succédé à la barre. Des entités en lice pour les sous-préfectures de Batè-Nafadji, Karifamoriah, Fodékariah-Balimana et Djélibakoro ont rejeté en bloc les résultats annoncés par l’organe de gestion des élections, se disant victimes d’irrégularités orchestrées à leur détriment et au profit de leurs adversaires.

Après de vifs débats, le TPI a renvoyé les affaires en délibéré ce mercredi à partir de 17h30.

Nous y reviendrons.

Michel Yaradouno, depuis Kankan