CRIEF : 10 ans de prison requis contre Oyé Guilavogui, un mandat d’arrêt demandé

Les réquisitions et plaidoiries dans l’affaire opposant le parquet spécial à l’ancien ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique du régime déchu, Oyé Guilavogui, se sont poursuivies ce mercredi 10 juin 2026 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’ex-ministre est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics liés à sa gestion, notamment le détournement présumé de 50 millions de dollars destinés à la relance de la Société des télécommunications de Guinée (SOTELGUI).

Comme lors des précédentes audiences, le prévenu a une nouvelle fois brillé par son absence à l’audience de ce mercredi.

Au cours de ses réquisitions, le parquet spécial, représenté par le substitut du procureur Ousmane Sanoh, a demandé à la Cour de déclarer Oyé Guilavogui coupable des faits de « détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ».

Pour la répression, le ministère public a requis une peine de 10 ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 50 milliards de francs guinéens. Le parquet a également sollicité la délivrance d’un mandat d’arrêt contre le prévenu.

De son côté, l’Agent judiciaire de l’État, représenté par Me Pépé Antoine Lamah, a demandé une mesure de saisie conservatoire des biens de l’ancien ministre. Il a également sollicité que la Cour mandate l’AGRASC pour assurer la gestion des biens concernés.

Parmi les biens attribués à Oyé Guilavogui et cités par le parquet spécial figurent notamment des parcelles situées à Sangoyah, Kipé et Kobaya, des maisons à Kindia et à Macenta, ainsi que des plantations d’hévéa et d’anacardiers dans la préfecture de Macenta.

À l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré. La décision est attendue pour le 1er juillet prochain.

Balla Yombouno