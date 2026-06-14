Mondial 2026 : le Maroc tient tête au Brésil et confirme ses ambitions (1-1)

Considéré comme l’un des chocs de ce début de Coupe du Monde 2026, le duel entre le Maroc et le Brésil, ce samedi 13 juin 2026, a tenu toutes ses promesses. Au terme d’une rencontre intense, rythmée et spectaculaire, les deux favoris au sacre mondial se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Demi-finaliste historique de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Maroc nourrit de grandes ambitions pour cette édition 2026. Pour franchir un nouveau cap, les Lions de l’Atlas devaient se mesurer à l’un des principaux prétendants au titre : le Brésil.

Les Marocains étaient toutefois privés de deux éléments importants, Abdé Ezzalzouli et Nayef Aguerd, blessés lors des préparatifs. Du côté de la Seleção, Neymar Jr. était également absent.

Les compositions de départ

Brésil : Alisson Becker, Santos, Ibanez, Gabriel, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Igor, Thiago, Raphinha, Vinicius Jr.

Maroc : Yassine Bounou, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi, Riad, Neil El Aynaoui, Bouaddi, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari.

Très entreprenants dès le coup d’envoi, les Marocains imposent un pressing haut et gênent considérablement les Brésiliens dans la relance.

Cette domination est récompensée à la 21e minute. Lancé en profondeur, Saibari fait parler sa vitesse avant de tromper Alisson Becker d’une frappe maîtrisée pour ouvrir le score (1-0).

Touché dans son orgueil, le Brésil réagit rapidement. À la 32e minute, Vinicius Jr. remet les deux équipes à égalité après une action parfaitement conclue (1-1).

La rencontre gagne alors en intensité. Juste avant la pause, Lucas Paquetá passe tout près de donner l’avantage à la Seleção sur un spectaculaire geste acrobatique qui arrache des frissons aux supporters.

À la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos (1-1).

Au retour des vestiaires, le Brésil tente d’imposer son rythme, mais le Maroc résiste et parvient progressivement à reprendre le contrôle de plusieurs phases de jeu.

Les sélectionneurs multiplient les changements pour apporter de la fraîcheur et trouver la faille. Malgré plusieurs situations dangereuses de part et d’autre, aucune équipe ne réussit à faire la différence.

L’arbitre accorde dix minutes de temps additionnel, offrant un suspense haletant en fin de rencontre. Le Maroc obtient même la balle du match, mais Alisson Becker réalise une intervention décisive en deux temps pour préserver le nul.

Au coup de sifflet final, les Lions de l’Atlas décrochent un précieux match nul face au Brésil (1-1) et envoient un message fort à leurs concurrents : le Maroc possède les arguments pour rêver d’un parcours historique et viser le titre mondial.

Lonceny Camara