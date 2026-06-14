Après les suspensions, le grand remaniement à Siguiri

Le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a procédé à la nomination de vingt nouveaux sous-préfets dans la préfecture de Siguiri. La décision, signée le 12 juin 2026 par le ministre Ibrahima Kalil Condé, concerne plusieurs officiers, sous-officiers et cadres appelés à diriger les différentes sous-préfectures de cette importante préfecture de la Haute-Guinée.

Cette vague de nominations touche l’ensemble des vingt circonscriptions territoriales de Siguiri, notamment Kintinian, Siguirini, Maleah, Niagassola, Kiniebakoura, Bankon, Naboun, Norassoba, Niandankoro, Noukounkan, Doko, Franwalia, Didi, Kouremalé, Tomba-Kanssa, Tomboni, Fidako, Djomabana, Mignada et Koumandjambougou.

Parmi les personnalités désignées figurent plusieurs officiers des forces de défense et de sécurité, notamment des capitaines de police, des lieutenants-colonels, des commandants et d’autres cadres de l’administration publique. Cette réorganisation administrative s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la gouvernance locale et du rapprochement de l’administration des citoyens.

Cette série de nominations intervient seulement après la suspension du préfet de Siguiri et de plusieurs cadres administratifs de la préfecture. Une mesure qui s’inscrivait dans le cadre des actions engagées par les autorités contre l’exploitation artisanale de l’or à l’aide des machines de type « poclain », une pratique désormais interdite dans la région.

Même si la décision ministérielle ne fait aucun lien direct avec ces suspensions, ce vaste mouvement administratif apparaît dans un contexte de renforcement du contrôle de l’État sur les activités minières artisanales et sur l’administration territoriale dans cette zone fortement aurifère.

Les nouveaux sous-préfets nommés sont :

Kintinian : Capitaine de police Mohamed Lamine Koïta ;

Siguirini : Capitaine de police Sory Camara ;

Maleah : Mamy Camara ;

Niagassola : Commandant Fodé Issac Camara ;

Kiniebakoura : Naman Kourouma ;

Bankon : Lieutenant-colonel Pépé Doualamou ;

Naboun : Lieutenant-colonel Richard Yaradouno ;

Norassoba : Abou Kanté ;

Niandankoro : Hamidou Cissé ;

Noukounkan : Djanko Camara ;

Doko : Sous-lieutenant Mariama Camara ;

Franwalia : Lieutenant Moussa Oularé ;

Didi : Lansana Abdoulaye Kourouma ;

Kouremalé : Sous-lieutenant Roger Lamah ;

Tomba-Kanssa : Lancei Kourouma ;

Tomboni : Kaba Sidibé ;

Fidako : Lieutenant-colonel Moussa Diakité ;

Djomabana : Morlaye Soumah ;

Mignada : Djiba Condé ;

Koumandjambougou : Almamy Konaté.

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