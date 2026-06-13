Siguiri : le préfet et trois autres cadres suspendus (décision)

Par décision signée le 12 juin 2026, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a prononcé la suspension de quatre hauts cadres préfectoraux. Une mesure qui intervient dans un contexte explosif : celui de l’affaire des machines poclains, qui secoue depuis des mois cette préfecture aurifère de Haute-Guinée.

Aux termes de l’Article 1er de la décision, sont suspendus de leurs fonctions :

Le Colonel Seny Sylver Camara, Préfet de Siguiri ;

Amara Kaba, Secrétaire Général de la Préfecture de Siguiri ;

Mamoudou Kouyaté, Chef de Cabinet de la Préfecture de Siguiri ;

Fatoumata Binta Sow, Directrice Préfectorale de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation de la Préfecture de Siguiri.

La décision ne mentionne aucun motif explicite, se limitant à la formule administrative classique des « nécessités de services ». Mais le timing parle de lui-même.

Le 13 mars 2026, un communiqué conjoint des ministères de l’Administration du Territoire, de l’Environnement et des Mines avait officiellement interdit l’utilisation des engins lourds ( poclains, bulldozers et tractopelles) dans l’exploitation minière artisanale sur l’ensemble du territoire national. Une annonce saluée comme une victoire par les populations de Siguiri, qui réclamaient cette mesure depuis des mois.

Pourtant, malgré cette interdiction, l’utilisation des engins lourds dans l’exploitation minière artisanale a continué à grande échelle dans la préfecture. À Sèkè, dans la sous-préfecture de Doko, des centaines de cours d’eau auraient été détruits par les activités des machines poclains sur les sites miniers illégaux.

La situation a ensuite franchi un nouveau cap début juin. Alors que des machines poclains continuaient de ravager l’environnement de la préfecture depuis plus de 72 heures, les plus hautes autorités du pays ont décidé de frapper fort : une mission des forces spéciales, mandatée par le Président de la République, a été déployée sur place pour identifier les engins incriminés, leurs propriétaires présumés ainsi que les intermédiaires impliqués dans leur utilisation illégale.

La décision ne laisse aucun vide administratif. L’Article 2 désigne immédiatement les intérimaires :

Colonel Fayimba Mara (Mat. 17493/G) — Préfet par intérim ;

Alphonse Haba (Mat. 196989 G) — Secrétaire Général par intérim ;

Mamady HCM Condé (Mat. 246380 M) — Chef de Cabinet par intérim ;

Djaka Cissé (Mat. 246103 B) — Directrice Préfectorale de l’Administration du Territoire par intérim ;

Aboubacar Yarie Camara (Mat. 246201 F) — Directeur des microréalisations ;

Monsieur Siriman Keita (Mat. 283360 R) — Chargé de l’Organisation des Collectivités.

Siby