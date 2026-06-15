Examens de sortie : Alpha Bacar Barry donne le coup d’envoi des premières épreuves

Les examens de sortie de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ont été officiellement lancés ce lundi 15 juin sur toute l’étendue du territoire national. Au total, 26 520 candidats, dont 17 474 filles, affrontent ces examens dans les différents centres du pays. Ils sont issus des écoles professionnelles publiques et privées, toutes filières confondues.

À l’École nationale des arts et métiers (ENAM), c’est le ministre de l’Enseignement pré-universitaire, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Alpha Bacar Barry, qui a donné le coup d’envoi des premières épreuves théoriques, soulignant l’importance de cette étape cruciale pour l’avenir des candidats.

« Nous avons encouragé les candidats à beaucoup d’abnégation, de courage et surtout à traiter les sujets avec objectivité et sur la base de leurs connaissances. Mais il faut dire que nous avons constaté le démarrage avec une note de satisfaction. C’est dans le calme et la sérénité que les élèves et apprenants ont rejoint les salles de classe et y composent. Le personnel enseignant, le personnel d’encadrement, toutes les délégations, la sécurité, la santé, tout le monde est mobilisé. En tout cas, comme cela se passe ce matin, nous sommes sûrs d’avoir des sessions d’examens paisibles et surtout que l’on peut qualifier d’équitables au niveau national. Vous avez le secteur privé de l’éducation professionnelle qui est ici présent, donc les écoles privées sont ici et puis le public aussi est là. Cela fait que nous avons ici tous les représentants du secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons un support considérable du numérique qui est sur place, installé ici, prêt à intervenir à tout moment. C’est quelque chose de notable. Vous les aurez par fiches », a expliqué le ministre.

De son côté, le ministre conseiller à la Présidence de la République, Aly Seydouba Soumah, présent à cette cérémonie, s’est réjoui des dispositions prises pour garantir le bon déroulement des épreuves.

« Je remarque que toutes les dispositions ont été prises depuis le départ pour le bon déroulement des épreuves. À commencer par la préparation des sujets d’examen jusqu’à maintenant. Dès 7 h, j’ai vu que tous les apprenants étaient autour du mât pour prendre part à la montée des couleurs. Les consignes ont été données conformément aux directives qui ont été prises depuis le conseil de cabinet. Les candidats que j’ai vus semblent tous sereins, prêts à aborder les sujets pour obtenir les résultats qu’il faut. L’enseignement technique et professionnel est le socle du développement. Je pense que ces apprenants sont convaincus que, lorsqu’ils parviennent à avoir de bons résultats, ils vont réellement se retrouver dans le circuit de l’emploi », a-t-il indiqué.

Après cette semaine consacrée aux épreuves théoriques, les évaluations pratiques prendront le relais avec les mêmes dispositifs de supervision et d’encadrement dans les différents centres du pays.

Aminata Camara