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CRIEF : Mandian Sidibé remis en liberté, le dossier renvoyé

Par LEDJELY.COM

En détention depuis décembre 2024, l’affaire concernant l’ancien directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP), Mandian Sidibé, s’est poursuivie ce lundi 15 juin devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). À l’audience de ce jour, ladite chambre a ordonné la remise en liberté de l’ancien directeur général de l’OGP pour des raisons de santé.

Lors de la précédente audience, les avocats de la défense avaient déposé devant la Cour un rapport médical actualisé sur l’état de santé de leur client.

Dans une décision rendue ce 15 juin, le juge Alpha Camara a autorisé le prévenu, Mandian Sidibé, à poursuivre son traitement dans un centre hospitalier de la place. Il a également renvoyé l’affaire au 20 juillet 2026 pour l’ouverture des débats.

Pour rappel, Mandian Sidibé et deux autres prévenus sont poursuivis par l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, pour des faits présumés de « détournement de deniers publics, abus de fonction, corruption, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, usage illicite de biens par l’octroi d’avantages injustifiés, concussion et complicité ».

Balla Yombouno

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