L’OCPH Kankan recrute à plusieurs postes

Contexte

Dans son partenariat avec CRS Guinée, l’OCPH Caritas Guinée / Diocèse de Kankan vient de bénéficier d’un appui financier pour la mise en œuvre du NFM3 financé par le Fonds mondial « Renforcement des services de lutte contre le Paludisme » pour la période de Juillet 2022 à Décembre 2023, qui a pour but de Réduction la morbidité et mortalité liées au paludisme de 50% par rapport à 2016. Cette subvention couvre aussi bien des activités de prévention, de prise en charge des cas et le Renforcement du système de santé.

Pour une bonne mise en œuvre de cette composante du projet, l’OCPH Caritas Kankan recrute aux postes ci-dessous :

Un Chef de Projet

Un Coordonnateur Régional Suivi-Evaluation (MEAL)

Un Comptable

Un Chargé de Communication

Un Contrôleur Interne

Les candidats intéressés par cet avis sont invités à fournir leurs dossiers de candidature composés de :

Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur Diocésain de l’OCPH Caritas Kankan ;

Un Curriculum Vitae (CV) actualisé avec trois références professionnelles (adresse et numéro de contact) ;

Les copies de diplômes et d’attestations de travail ;

Les avis d’appels d’offres sont affichés dans les places publiques de la ville de Kankan et au bureau de l’OCPH Caritas Kankan situé au Quartier Koréalen dans l’enceinte de la cathédrale NOTRE DAME DES VICTOIRES ET DE LA PAIX à côté de l’Université de Kankan au plus tard le jeudi, 02 juin 2022 à partir de 16H 00 GMT.

Les dossiers de candidature peuvent être déposés en copies dures (dans une enveloppe scellée portant les mentions indiquées pour chaque poste) ou par mail à l’adresse indiqué dans les avis d’appel d’offre affichés.

NB : « OCPH Kankan encourage vivement les candidatures féminines »

Kankan, le 27 mai 2022.

Le Directeur Diocésain par Intérim