JO de Paris : la participation de la Guinée estimée 100 milliards GNF

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a présidé ce 29 juin, la cérémonie de lancement des activités liées aux jeux olympiques prévus du 24 juillet au 9 août 2024. La rencontre a réuni membres du gouvernement et les acteurs évoluant dans le sport mais aussi la culture.



A cette occasion, le ministre du Tourisme a invité tout le monde à l’union sacrée autour des jeux de Paris pour faire rayonner la Guinée. « Les JO, au-delà de l’aspect sportif, athlétique, cela représente une réunion en seul point, de plusieurs nations du monde. Ces pays viennent avec leurs cultures. Et la Guinée ne souhaite pas se faire conter l’événement. C’est pourquoi, nous allons pour faire briller la Guinée sur le plan artistique et culturel pour que l’humanité qui y sera à Paris sache qu’au-delà du sport, la Guinée est un pays de culture », a dit Moussa Moïse Sylla.

En termes de mobilisation de fonds pour accompagner les athlètes guinéens, les autorités n’entendent pas lésiner sur les moyens. « Pour ces Jeux olympiques, le budget fait 100 milliards GNF, si nous voulons participer objectivement à ces Jeux. La CAN seulement a coûté 130 milliards GNF. (Montant duquel) ça reste 20 milliards GNF. Et voilà que nous sommes qualifiés pour les Jeux olympiques. On nous demande 100 autres milliards GNF », a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Keamou Bogola Haba.

Puis de poursuivre : « Ce que nous avons dit à l’ensemble de nos athlètes, nous prenons l’engagement pour qu’ils soient d’abord présents avec l’histoire des billets d’avion, les questions d’hôtels et les prises en charge », rassure le ministre des sports.

A noter que la Guinée participe à ces jeux avec le slogan « Paris, on y arrive ! ».

N’Famoussa SIBY