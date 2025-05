La Mamaya de Kankan: un patrimoine vivant au cœur du rayonnement touristique guinéen (Par Kadé CAMARA, Directrice Générale de l’Office National du Tourisme de Guinée)

Chaque année, à l’occasion de la Tabaski, la ville de Kankan devient l’épicentre d’une célébration culturelle unique : « la Mamaya ». Héritage immatériel du Mandén, cette manifestation dépasse le simple cadre festif. Elle incarne la mémoire vivante d’un peuple, la continuité intergénérationnelle, et le raffinement d’un art social structuré autour du respect, de l’élégance et de la cohésion.

Dans un continent où le tourisme évolue vers des offres plus identitaires et expérientielles, la Guinée entend hisser la Mamaya au rang de produit d’appel majeur, pilier d’une stratégie nationale alliant authenticité, attractivité territoriale et développement durable.

Un patrimoine vivant, catalyseur d’un tourisme à forte valeur ajoutée

La Mamaya fascine par la précision de ses pas chorégraphiés, le rythme envoûtant de ses percussions, la richesse symbolique de ses costumes et l’intensité de sa mise en scène collective. Elle reflète une société codifiée, où chaque rôle est porteur de sens, chaque mouvement porteur de mémoire.

Elle attire déjà chaque année des milliers de participants, de curieux, de membres de la diaspora et de visiteurs étrangers. À l’instar du Festival sur le Niger au Mali ou du Festival Gnaoua d’Essaouira au Maroc, la Mamaya a le potentiel de s’imposer comme une référence culturelle africaine. Elle est aussi un formidable levier pour structurer une offre touristique durable, inclusive et génératrice d’impact local.

Stratégie Mamaya 2025 : quatre leviers pour un changement d’échelle

L’Office National du Tourisme de Guinée (ONT SA) inscrit son soutien à la Mamaya dans une stratégie opérationnelle ambitieuse, articulée autour de quatre axes prioritaires :

• Renforcement logistique et amélioration de l’accueil : accompagnement des comités d’organisation dans la structuration de l’événement, sécurisation des flux, gestion des infrastructures temporaires.

• Visibilité nationale et internationale : déploiement de campagnes ciblées via les médias spécialisés (RFI, BBC Afrique, France 24), les influenceurs culturels de la diaspora, et les plateformes numériques.

• Développement de produits touristiques intégrés : création de circuits thématiques combinant participation à la Mamaya, découverte du patrimoine historique (Mosquée de Kébeya, cases royales, forges traditionnelles), gastronomie locale et immersion dans les savoir-faire artisanaux.

• Intégration dans le branding national : ancrage de la Mamaya dans la campagne « Destination Guinée » avec présence dans les salons internationaux (ITB Berlin, Fitur Madrid, WTM Londres) et les brochures institutionnelles.

Ce travail de valorisation s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques définies par le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, notre ministère de tutelle, qui veille à inscrire chaque action dans une vision structurante de développement culturel et touristique. À travers l’accompagnement de manifestations emblématiques comme la Mamaya, nous contribuons, à notre échelle, à la mise en œuvre de la vision nationale “Simandou 2040”, qui appelle à une transformation intégrée du pays, fondée sur la valorisation de toutes ses richesses — culturelles, naturelles et humaines.

Kankan : vers une capitale culturelle d’Afrique de l’Ouest

L’ambition est claire : Positionner Kankan comme un hub culturel saisonnier, capable de capter des flux touristiques structurés autour de la Mamaya. Cette vision repose sur des initiatives concrètes :

• Création d’un label “Mamaya” : garantissant l’authenticité des expériences proposées (accueil, transmission, participation rituelle) en lien avec les détenteurs légitimes de la tradition.

• Partenariat public-privé pour l’hébergement : développement de solutions d’accueil (éco-lodges, hébergement chez l’habitant, résidences culturelles temporaires).

•Diplomatie culturelle proactive : invitation d’acteurs clés (UNESCO, ambassadeurs, curateurs de festivals, tour-opérateurs spécialisés) pour faire rayonner l’événement au-delà de la sous-région.

L’objectif est double : faire émerger un tourisme de pèlerinage culturel et impulser des investissements durables dans les chaînes de valeur locales (artisanat, restauration, transport, hôtellerie).

Conclusion : Une tradition d’avenir

La Mamaya n’est pas seulement un héritage à conserver. C’est un levier stratégique pour penser le tourisme guinéen de demain, un tourisme ancré, singulier, profondément humain. Sa valorisation exige une approche rigoureuse, concertée et respectueuse : professionnaliser l’organisation sans folkloriser la tradition, capitaliser sur l’authenticité sans la dénaturer.

En tant que Directrice Générale de l’ONT SA, j’appelle à une mobilisation collective – pouvoirs publics, société civile, secteur privé, diasporas – pour faire de la Mamaya un emblème du renouveau touristique guinéen. La Mamaya ne se regarde pas, elle se vit. Elle ne s’hérite pas, elle se transmet. Et surtout, elle ne s’épuise pas : elle se réinvente à chaque pas.

Faisons de ce trésor une force motrice car la Guinée culturelle a trouvé son étendard.