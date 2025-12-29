La CBG organise la remise en service du train de voyageurs « Kakandé Express » pour améliorer la mobilité des communautés

Kamsar, le 29 décembre 2025 – La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a procédé, le 27 décembre, à la gare de Kamsar, à la remise en service du train de voyageurs baptisé « Kakandé Express », en présence du Ministre des Mines et de la Géologie, du Ministre Conseiller à la Présidence chargé de l’Énergie, du Ministre Directeur de Cabinet à la Primature, des représentants de l’ANAIM, des entreprises membres du Projet Multi-Utilisateurs (MU) du Chemin de Fer de Boké, ainsi que des autorités administratives de la région de Boké.

Opéré par la CBG dans le cadre de son accord de concession, le Chemin de Fer de Boké bénéficie aujourd’hui d’une relance structurante rendue possible sous la coordination de l’ANAIM et à la contribution remarquable des Utilisateurs du MU dont : CBG et RUSAL. Cette démarche vise à moderniser et mutualiser durablement les infrastructures ferroviaires au profit des communautés.

Le service du train de voyageurs avait été interrompu en 2018, à la suite d’une expertise technique ayant conclu à la non-disponibilité des pièces de rechange, ainsi qu’à des impératifs de sécurité des équipements et des passagers. La remise en service du train répond aujourd’hui à une volonté commune de rétablir un transport ferroviaire communautaire fiable et sécurisé.

Officiellement baptisé « Kakandé Express » lors de la cérémonie, le train desservira les gares de Sangarédi, Gobiré, Khorira (Boké), Kolaboui et Kamsar. Il offrira un mode de transport plus sûr, plus confortable et plus fiable, facilitant l’accès des populations aux services éducatifs, économiques, administratifs et sanitaires situés le long du corridor.

Fruit d’un investissement global de près de 2 millions de dollars américains, la rame est composée de 4 voitures voyageurs modernes de 60 places assises chacune, soit un total de 240 places avec climatisation et toilettes, d’un wagon à bagages, d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite, et d’un ensemble complet de pièces de rechange garantissant la continuité et la qualité du service.

« La remise en service du train de voyageurs est l’aboutissement d’un effort collectif fondé sur la mutualisation du Chemin de Fer de Boké. Les différents utilisateurs ont uni leurs efforts pour acquérir ces nouvelles voitures et remettre ce service sur les rails. Cet engagement démontre notre volonté commune de faire du chemin de fer un véritable outil de développement local et d’amélioration durable des conditions de vie des communautés », a déclaré M. Nyankoye Fara Haba, Directeur du Chemin de Fer de Boké.

Au nom de la Direction Générale de l’ANAIM, M. Mandiaye Kaba, Administrateur Général de l’Hôpital ANAIM, a souligné que « ce train est un symbole concret d’une Guinée où les ressources minières deviennent un véritable levier de transformation. Ce projet illustre un partenariat public-privé réussi, pour le bien-être des populations ».

Le Ministre des Mines et de la Géologie et Président du Conseil d’Administration de la CBG, M. Bouna Sylla, a souligné l’importance de cette infrastructure pour le désenclavement et l’amélioration des conditions de vie des populations locales. « Ce train n’est pas seulement un moyen de transport, mais un levier pour faciliter les échanges commerciaux, améliorer la circulation des personnes et des biens, et contribuer directement à l’amélioration des conditions de vie des populations de la région de Boké ».

Depuis 1973, le Chemin de Fer de Boké assure un service ferroviaire communautaire reliant Sangarédi à Kamsar. La remise en service du train de voyageurs est le résultat de la volonté des partenaires du MU d’améliorer durablement les conditions de déplacement et de renforcer la qualité de vie des populations riveraines.

À propos de la CBG

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est l’un des principaux producteurs de bauxite de qualité au monde. Fondée en 1963, la CBG est une coentreprise détenue à 49 % par l’État guinéen et à 51 % par le consortium Halco Mining, composé des groupes internationaux Alcoa, Rio Tinto et Dadco Investments.

Acteur majeur de l’économie nationale, la CBG inscrit ses activités dans une logique de performance responsable, intégrant la sécurité, le développement durable et l’engagement communautaire. Présente depuis plus de cinq décennies, elle œuvre chaque jour à faire bien plus que de la bauxite.