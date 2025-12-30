Présidentielle : Mamadi Doumbouya largement en tête des premiers résultats partiels

Le Général Mamadi Doumbouya confirme son statut de favori à l’issue des premiers résultats officiels partiels et provisoires de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Selon les chiffres publiés lundi 29 décembre au soir par la Direction générale des élections (DGE), le chef de la transition arrive largement en tête face à ses huit concurrents, aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays.

Dans la capitale, Mamadi Doumbouya domine nettement les communes de Kaloum, Matam, Ratoma et Sonfonia, avec des scores dépassant souvent les 80 %, d’après les résultats lus par la directrice générale des élections, Djénabou Touré.

La même tendance se dégage à l’intérieur du pays. À Coyah, dans la région de Kindia, le candidat du GMD obtient 81,97 % des suffrages exprimés, avec un taux de participation de 77,08 %. À Boffa, il réalise un score écrasant de 94,72 %, tandis qu’à Fria, Gaoual et Koundara, ses résultats oscillent entre 82 % et 84 %, confirmant une avance confortable.

Dans la région de Labé, Mamadi Doumbouya s’impose également à Koubia avec 72,29 % des voix et à Mali avec 84,43 %. À Dabola, en Haute-Guinée, il recueille près de 81 % des suffrages exprimés. En Guinée forestière, ses scores atteignent 81,12 % à Guéckédou et culminent à 93,38 % à Yomou, l’un des taux les plus élevés enregistrés à ce stade du dépouillement.

Au total, le candidat du GMD est arrivé en tête dans les six communes de Conakry ainsi que dans neuf circonscriptions de l’intérieur déjà publiées par la DGE. Les autres candidats, dont Hadja Makalé Camara, Dr Faya Lansana Millimouno et Abdoulaye Yéro Baldé, se partagent des scores largement minoritaires, rarement au-delà de 10 %.

Selon la Direction générale des élections, le taux de participation national provisoire s’établit autour de 85 %, un chiffre présenté comme l’un des principaux enjeux de ce scrutin, organisé en l’absence de figures majeures de l’opposition. Ces dernières avaient appelé au boycott d’une élection tenue plus de quatre ans après le coup d’État de septembre 2021 ayant renversé l’ancien président Alpha Condé.

La publication progressive des résultats partiels se poursuit, dans l’attente des chiffres définitifs qui viendront confirmer ou non cette nette domination du général Mamadi Doumbouya.

Aminata Camara