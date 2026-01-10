ledjely
Accueil » Néné Oussou Diallo enlevée : l’UFDG dénonce une stratégie de peur
ActualitésGuinéePolitiqueSociété

Néné Oussou Diallo enlevée : l’UFDG dénonce une stratégie de peur

Par LEDJELY.COM

Dame Néné Oussou Diallo, membre influente du Bureau exécutif national de l’UFDG, a été enlevée à son domicile ce vendredi 9 janvier aux environs de 9 heures du matin. Selon la Direction nationale du parti, l’opération a été menée par des agents en uniforme, encagoulés, arrivés à bord de pick-up non immatriculés.

Malgré les démarches menées par sa famille et le parti, aucune information n’a été obtenue sur le lieu où elle serait détenue. La nature de l’enlèvement fait craindre une disparition forcée, un phénomène qui semble malheureusement répété.

Selon l’UFDG, depuis 2023, plusieurs voix dissidentes ont disparu dans des circonstances similaires : Foniké Menguè et Billo Bah en juillet 2023, Saadou Nimaga en octobre 2024, Marouane Camara en décembre 2024, Mamadou Bory Barry (« Mabory ») et El Hadj Adama Keita en septembre 2025, ainsi que les enfants d’Elie Kamano en novembre 2025.

Ces pratiques, selon l’UFDG, sont de nature à intimider et réduire au silence toute opposition, entretenant un climat de peur et de terreur indispensable à la confiscation du pouvoir politique.

La Direction nationale du parti exige la libération immédiate et inconditionnelle de Madame Diallo et tient la junte entièrement responsable de sa vie et de son intégrité physique.

Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Élections en Guinée : les médias de Kankan salués pour leur professionnalisme

LEDJELY.COM

Distribution des MILDA à Kankan : quand la solidarité vire au contentieux

LEDJELY.COM

Gueckédou en mode décharge à ciel ouvert : le nouveau préfet sort du silence

LEDJELY.COM

Médias privés : la subvention 2025 enfin débloquée !

LEDJELY.COM

CRIEF : l’ex-directeur général des impôts attendu devant la justice, toujours en fuite

LEDJELY.COM

Coleyah Lancéboungni : un incendie ravage une maison et son contenu

LEDJELY.COM
Chargement....