Néné Oussou Diallo enlevée : l’UFDG dénonce une stratégie de peur

Dame Néné Oussou Diallo, membre influente du Bureau exécutif national de l’UFDG, a été enlevée à son domicile ce vendredi 9 janvier aux environs de 9 heures du matin. Selon la Direction nationale du parti, l’opération a été menée par des agents en uniforme, encagoulés, arrivés à bord de pick-up non immatriculés.

Malgré les démarches menées par sa famille et le parti, aucune information n’a été obtenue sur le lieu où elle serait détenue. La nature de l’enlèvement fait craindre une disparition forcée, un phénomène qui semble malheureusement répété.

Selon l’UFDG, depuis 2023, plusieurs voix dissidentes ont disparu dans des circonstances similaires : Foniké Menguè et Billo Bah en juillet 2023, Saadou Nimaga en octobre 2024, Marouane Camara en décembre 2024, Mamadou Bory Barry (« Mabory ») et El Hadj Adama Keita en septembre 2025, ainsi que les enfants d’Elie Kamano en novembre 2025.

Ces pratiques, selon l’UFDG, sont de nature à intimider et réduire au silence toute opposition, entretenant un climat de peur et de terreur indispensable à la confiscation du pouvoir politique.

La Direction nationale du parti exige la libération immédiate et inconditionnelle de Madame Diallo et tient la junte entièrement responsable de sa vie et de son intégrité physique.

Siby