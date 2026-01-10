ledjely
Accueil » Investiture de Doumbouya : Conakry repeint pour un instant
Investiture de Doumbouya : Conakry repeint pour un instant

Par LEDJELY.COM

À quelques jours de l’investiture présidentielle, la capitale guinéenne connaît une nouvelle offensive contre les encombrants physiques. Ce samedi 10 janvier 2026, l’axe Nongo–Cosa a été le théâtre d’une vaste opération de déguerpissement menée par les unités de la Police Nationale.

Baraques, gargotes et véhicules mal stationnés ont été systématiquement dégagés, dans une intervention présentée par les autorités comme nécessaire pour fluidifier la circulation et offrir une image “reluisante” de Conakry.

Si l’objectif officiel est l’assainissement et le respect de l’espace public, certaines voix s’interrogent sur la portée réelle de ces opérations. Pour beaucoup d’habitants et de commerçants, ces interventions ponctuelles sont perçues comme une solution temporaire liée à l’investiture programmée  au stade Général Lansana Conté de Nongo, parfois brutale, qui ne s’attaque pas aux causes profondes du désordre urbain.

