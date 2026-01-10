Élections en Guinée : les médias de Kankan salués pour leur professionnalisme

Deux semaines après le scrutin présidentiel en Guinée, le directeur régional de l’information et de la communication (DRIC) de Kankan a rencontré les acteurs des médias à la maison régionale de la presse. Mamadi Kansan Doumbouya a saisi l’occasion pour saluer le travail des journalistes durant toute la période électorale.

« Cette rencontre vise à vous remercier pour le professionnalisme dont vous avez fait preuve avant, pendant et après l’élection présidentielle », a déclaré Mamadi Kansan Doumbouya, ajoutant que ce travail a contribué à « la préservation de la paix et de la cohésion sociale ».

Il a également mis en avant le respect de l’éthique journalistique dans le traitement de l’information.

« Aucun discours haineux n’a été relayé par les médias de la région, ce qui mérite d’être salué », a-t-il indiqué, rappelant que « Informer avec rigueur, impartialité et responsabilité demeure la mission fondamentale du journaliste ».

Le DRIC a rendu hommage à l’ensemble des professionnels des médias pour leur engagement en faveur d’une information « fiable, accessible et équilibrée », avant de remercier les institutions, les équipes de campagne et les citoyens pour leur esprit de dialogue tout au long du processus électoral.

La rencontre s’est conclue par des échanges constructifs, réaffirmant l’engagement des journalistes et communicants de Kankan à œuvrer pour une presse responsable et éthique, au service de la paix et de la démocratie.

Michel Yaradouno, depuis Kankan