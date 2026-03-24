ledjely
Accueil » Élections du 24 mai : 89 partis politiques autorisés, après une vague de dissolutions
ActualitésGuinéePolitique

Élections du 24 mai : 89 partis politiques autorisés, après une vague de dissolutions

Par LEDJELY.COM

À moins de deux mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai, la Direction Générale des Élections (DGE) a officiellement dévoilé la liste des partis politiques autorisés à participer au scrutin. Au total, 89 formations politiques ont été retenues pour prendre part à ces échéances électorales majeures, dans un contexte marqué par un important toilettage du paysage politique national.

Cette annonce intervient en effet après la dissolution de 40 partis politiques par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, une décision qui a profondément rebattu les cartes et suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique.

Voici la liste complète des 89 partis politiques retenus :

liste complète des 89 partis politiques autorisés en Guinée

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Communales : sans démission, pas de candidature pour les délégations spéciales

LEDJELY.COM

Mali : une trêve qui consacre les limites du tout-militaire

LEDJELY.COM

Fête du ramadan : 5 accidents enregistrés, 2 morts et plusieurs blessés (Police)

LEDJELY.COM

Syli national : Moriba et Diaby Fadiga forfaits 

LEDJELY.COM

Maison centrale de Coyah : Toumba Diakité évacué en urgence

LEDJELY.COM

La Guinée à la croisée des chemins : prévenir la menace djihadiste par la gouvernance et la cohésion

LEDJELY.COM
Chargement....