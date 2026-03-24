Élections du 24 mai : 89 partis politiques autorisés, après une vague de dissolutions

À moins de deux mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai, la Direction Générale des Élections (DGE) a officiellement dévoilé la liste des partis politiques autorisés à participer au scrutin. Au total, 89 formations politiques ont été retenues pour prendre part à ces échéances électorales majeures, dans un contexte marqué par un important toilettage du paysage politique national.

Cette annonce intervient en effet après la dissolution de 40 partis politiques par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, une décision qui a profondément rebattu les cartes et suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique.

Voici la liste complète des 89 partis politiques retenus :

liste complète des 89 partis politiques autorisés en Guinée

Balla Yombouno