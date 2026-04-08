Accident à Gomboya : le témoignage bouleversant d’une mère endeuillée

Un tragique accident de la circulation s’est produit ce mercredi dans le quartier Gomboya, dans la préfecture de Coyah, causant la mort de deux frères appartenant à la même famille.

Peu après le drame, notre rédaction s’est rendue au domicile de la famille, situé au quartier Coronthie, dans la commune de Kaloum, pour recueillir le témoignage de leur mère, Madame Elisabeth Dupuy, enseignante à l’école primaire, encore sous le choc.

Les victimes ont été identifiées comme étant Pascal Joseph Doré, 22 ans, diplômé de l’université de Kankan, et Naby Laye Sylla, 18 ans, élève en 10e année au lycée 28 Septembre de Kaloum. Selon leur mère, les deux jeunes hommes étaient en partance pour Somayah pour récupérer des médicaments suite à son hospitalisation quelques jours auparavant, et on fait l’accident à Gomboya.

« À l’hôpital, j’étais avec le benjamin, Naby. Ce matin-là, son grand frère Pascal est venu me chercher à 6 heures. Il m’a dit : “Maman, on va aller chercher ton médicament.” J’ai dit oui. Il est entré dans la chambre pour réveiller son jeune frère. Avant leur départ, je leur ai remis l’ordonnance médicale ainsi qu’un million sept cent mille francs. Je leur ai dit : “Que Dieu vous protège. Vous partez sains et saufs, je prie que vous reveniez sains et saufs” », raconte-t-elle, la voix brisée par les sanglots.

Mais quelques heures plus tard, l’attente de Madame Dupuy s’est transformée en cauchemar.

« Je somnolais sur une chaise en les attendant. Les voisins se moquaient de moi. Je disais que j’attendais mes enfants parce que je ne voulais pas me coucher sans les voir, et je ne voulais pas non plus qu’ils me réveillent à leur retour, car j’étais malade. J’ai aperçu des voisins entrer et sortir. Il y avait des pleurs, mais je pensais que c’était à cause d’une autre famille. Quand j’ai insisté pour avoir la vérité, l’une d’elles m’a dit : “Pascal et Naby sont morts” », confie-t-elle, dévastée.

Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer, mais ce drame met une nouvelle fois en lumière les risques liés à la circulation routière dans la région et laisse une famille dans le deuil.

Balla Yombouno