Journée mondiale de la santé : la Guinée au Cœur de l’Approche « One Health »

Le 7 avril 2026, à l’occasion de la 78ᵉ Journée mondiale de la santé, le Centre Culturel Franco-Guinéen (CCFG) a accueilli une immersion inédite dans l’univers de la santé intégrée. Le vernissage de l’exposition « ONE HEALTH – Guinée », organisé par l’Ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, a rassemblé experts, diplomates, autorités et acteurs de terrain pour célébrer une vision qui fait le lien entre l’homme, l’animal et l’environnement.

En écho au sommet international One Health tenu récemment à Lyon, cette exposition propose un parcours à la fois sensible et scientifique. Son objectif est clair : démontrer que la protection de la biodiversité n’est plus une option, mais une nécessité vitale pour prévenir les futures pandémies.

L’un des moments forts de l’événement s’est déroulé dans la salle consacrée au Centre de Conservation des Chimpanzés de Faranah. À travers des clichés captivants, les soigneurs ont présenté les défis de la protection des grands singes en Guinée. Pour Luc Briard, Ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, la symbolique est forte. Faisant le parallèle avec les canaris autrefois utilisés dans les mines pour détecter les gaz toxiques, il a rappelé l’importance de ces espèces.

« Les chimpanzés sont les réceptacles des fragilités du monde, mais ils sont aussi nos vigies. Prendre soin d’eux, c’est prendre soin de nous-mêmes », a-t-il souligné.

Le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Guinée, le Dr Jean-Marie Kipela, a profité de cette tribune pour rappeler l’urgence sanitaire actuelle. Sous le thème « Unissons-nous pour la santé, soutenons la science », il a souligné que 75 % des maladies émergentes des dernières décennies, comme Ebola, la COVID-19, la fièvre de Lassa ou encore M-Box, sont des zoonoses. « Au début, il y a un contact accidentel avec un animal, puis le virus s’adapte et la transmission devient interhumaine », a-t-il expliqué. Face à la résistance croissante des bactéries et à l’émergence de nouveaux virus, le Dr Jean Marie a plaidé pour un soutien massif à l’innovation scientifique afin de développer de nouvelles molécules et vaccins.

Les autorités guinéennes ont d’ailleurs salué cette initiative, soulignant son rôle essentiel pour renforcer la sécurité sanitaire nationale et promouvoir une approche intégrée de la santé.

L’exposition bénéficie également de l’expertise de partenaires clés tels que l’IRBAG (Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée), qui retrace la genèse du concept, ainsi que l’IRD et le PNLMTN, qui présentent des résultats concrets sur le terrain guinéen. Ce vernissage a rappelé que la santé ne peut plus être traitée de manière isolée. Qu’il s’agisse de la gestion des ressources, de la protection des forêts ou de la recherche médicale, l’approche « One Health » s’impose désormais comme un bouclier indispensable pour la sécurité sanitaire de la Guinée et du monde.

Thierno Amadou Diallo