Coyah : deux morts après une tentative de dépassement tragique à Gomboya

Un grave accident de la circulation a endeuillé le quartier Gomboya, dans la préfecture de Coyah, tôt ce mercredi matin. Le drame s’est produit au carrefour « emballage », plongeant les habitants dans la stupeur dès les premières heures de la journée. Bilan : deux morts sur place et un blessé.

Selon un témoin joint par téléphone, l’accident implique un camion-remorque immatriculé BC 3887, transportant du ciment, et une moto.

« Le motard transportait deux passagers. En tentant de dépasser le camion, il n’a malheureusement pas réussi et s’est retrouvé sous le camion », a-t-il expliqué.

Le bilan provisoire fait état de deux morts et d’un blessé grave. Pour l’heure, l’identité des victimes n’a pas encore été établie.

Au moment de la mise en ligne de cet article, les corps des victimes ainsi que le blessé avaient été évacués vers l’hôpital préfectoral de Coyah.

Balla Yombouno