Mamou : le nouveau procureur de N’Zérékoré, Mohamed Bangoura, meurt dans un accident de circulation

À peine nommé, déjà arraché à la vie. Le magistrat Mohamed Bangoura, récemment désigné procureur près le tribunal de première instance de N’Zérékoré, a tragiquement perdu la vie ce mercredi 8 avril dans un accident de la circulation survenu dans la préfecture de Mamou.

Nommé en février dernier, celui qui s’apprêtait à prendre pleinement fonction dans ses nouvelles responsabilités n’aura finalement pas eu le temps de marquer son passage à la tête du parquet. Sa disparition brutale plonge aujourd’hui l’appareil judiciaire guinéen dans la consternation.

Selon les premières informations relayées par nos confrères de Guinéematin, les circonstances exactes de l’accident restent, pour l’heure, inconnues. Aucun détail officiel n’a encore été communiqué sur les causes de ce drame.

En attendant, l’émotion est vive. Collègues, proches et citoyens pleurent la disparition d’un magistrat dont la carrière prometteuse vient d’être brutalement interrompue.

Aminata Camara