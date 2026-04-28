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L’ANAQ lance un avis de passation des marchés de fourniture et prestation de services et de prestation intellectuelle

Par LEDJELY.COM

Dans le cadre de l’exécution de son budget de l’an 2026, l’Autorité nationale d’assurance qualité (ANAQ) dans l’enseignement, la formation et la recherche, a obtenu des fonds pour financer ses activités.

Elle lance cet avis général de passation des marchés publics conformément à l’article 20 du Code des marchés publics, à l’intention des candidats potentiels et qui ne sont pas concernés par l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du même Code. Pour en savoir davantage, prière de cliquer sur le lien suivant : AVIS GENERAL ANAQ 2026

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