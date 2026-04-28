Kaba Sidibé : « Nous nous acheminons vers deux échéances plus sensibles »

À quelques semaines d’échéances électorales sensibles, la région de Kankan se prépare activement. Sur le terrain, les autorités électorales redoublent d’efforts pour anticiper les défis et éviter toute tension. Ce mardi, Kaba Sidibé, Directeur régional des élections, a fait le point sur le niveau des préparatifs dans sa juridiction.

Entre le renforcement des capacités des acteurs locaux, la réception des kits matériels ou encore l’implication dans les campagnes de sensibilisation pour des élections futures sans violence, l’équipe locale de la Direction générale des élections intensifie le travail en vue du rendez-vous du 31 mai prochain. Selon le Directeur régional des élections, une partie importante du kit électoral est déjà au dépôt régional de Karifamoriah.

« Notre région, à l’instar des autres régions, est en train de se préparer. Nous avons déjà reçu les premiers lots de matériel et les avons placés au dépôt régional. Nous attendons très bientôt 10 000 urnes pour la région administrative, cela pour renforcer le dispositif que nous avons. En matière de gestion des candidatures, vous avez constaté que nous avons installé les commissions de réception des candidatures, suivi du traitement des listes par la commission nationale. À date, les listes et candidatures pour les communales sont publiées dans toutes les préfectures de la région. Nous sommes dans le contentieux de certaines candidatures qui sont dans des tribunaux, ayant fait l’objet de réserves. Si la loi tranche en leur faveur, elles seront rétablies dans leur droit comme le stipule la loi », souligne Kaba Sidibé.

L’équipe a, selon notre interlocuteur, été confrontée à quelques difficultés mineures depuis le démarrage des activités. Malgré cette situation, les agents sont parvenus à les surmonter, rassure-t-il. « Nous avons fait face à des difficultés, mais que nous avons gérées sans soucis majeurs. En termes de candidatures, on a constaté que les partis politiques et mouvements ont attendu la fin du délai pour venir déposer leurs dossiers. Il y en a certains qui ont, à un moment, cru que c’était nous (DGE) qui gérions les dossiers de candidatures. Nous avons été victimes de plusieurs propos malveillants. Mais l’essentiel, c’est que cela est désormais derrière nous », se félicite le Directeur.

À date, des mesures sont prises au niveau local pour permettre une élection apaisée. « Les dispositions sont en train d’être prises pour vivre une campagne apaisée et sans violence. Nous attendons que la DGE nous mette en copie du programme de campagne et nous ferons en sorte qu’il soit respecté dans notre zone. Très bientôt, certains jeunes et entités déployées par la société civile descendront dans nos quartiers et villages pour informer et sensibiliser nos compatriotes », rassure Kaba Sidibé.

Pour finir, notre interlocuteur a rappelé l’importance de ces élections, mais aussi du vivre-ensemble. « Nous avons passé les élections référendaires et présidentielles. Mais j’avoue que nous nous acheminons vers deux échéances plus sensibles et que seule la population peut nous aider à franchir ce cap sans problème. C’est une élection de proximité, et il faut donc que nous, citoyens, nous nous acceptions. Quoi qu’on dise, au lendemain du scrutin, on dira que c’est un fils de la Guinée qui est élu maire ou député de Kankan, Siguiri ou encore Mandiana. Voyons notre pays avant tout », a conclu le Directeur régional des élections.

Michel Yaradouno, depuis Kankan