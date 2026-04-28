Mali : Assimi Goïta refait surface après les attaques du 25 avril

Trois jours après les attaques coordonnées qui ont frappé plusieurs localités du Mali, le président de la Transition, Assimi Goïta, a effectué ce mardi 28 avril une visite aux blessés et présenté ses condoléances à la famille du Général de corps d’Armée Sadio Camara, tué lors de ces violences.

Le 25 avril dernier, des assauts simultanés ont visé plusieurs villes stratégiques, notamment Kati, Bamako, Mopti, Gao et Kidal, faisant des victimes parmi les civils et les forces de défense. Ces attaques, qualifiées de complexes et coordonnées, interviennent dans un contexte sécuritaire déjà fragile.

En déplacement au CHU Bocar Sidi Sall de Kati, le chef de la junte a apporté son soutien aux blessés civils et militaires, tout en saluant l’engagement du personnel soignant mobilisé pour leur prise en charge. Il a également exprimé des vœux de prompt rétablissement aux victimes.

Dans la foulée, Assimi Goïta s’est rendu au domicile du Sadio Camara, Ministre de la Défense, tué lors des attaques du 25 avril.

Cette sortie du président intervient alors que son absence remarquée depuis le samedi précédent avait alimenté interrogations et spéculations au sein de l’opinion. Sa réapparition à travers ces activités officielles vient ainsi lever, en partie, le flou autour de sa situation.

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