Sénégal : Sonko revient sur son départ de la Primature et donne sa version des faits

Ousmane Sonko s’est exprimé ce mardi sur les circonstances de son départ de la Primature. Quelques heures après son limogeage, l’ancien Premier ministre a livré sa lecture des échanges qu’il dit avoir eus avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye

Le leader de PASTEF affirme que les divergences entre les deux responsables ne sont pas nouvelles. « Ce que nous avons depuis deux ans est différent de ce que nous voulions dans le Projet. C’est pour cette raison que nous avions déjà parlé de limogeage », a-t-il expliqué.

Selon Ousmane Sonko, il avait choisi de rester à la tête du gouvernement afin d’éviter une rupture politique. Il raconte qu’après son intervention à l’Assemblée nationale vendredi dernier, le chef de l’État l’aurait convoqué au Palais présidentiel pour un échange.

« Il m’a fait savoir qu’il serait compliqué de poursuivre la collaboration, car plusieurs de mes déclarations posaient problème. Je lui ai répondu que la décision lui revenait », a rapporté l’ancien chef du gouvernement.

Toujours selon lui, cette rencontre n’avait pas pour objectif de trouver un terrain d’entente. Il dit avoir tenu à clarifier qu’il ne s’agissait pas d’une discussion de rapprochement entre les deux parties.

L’ancien Premier ministre indique également avoir proposé à plusieurs reprises de quitter ses fonctions pour rejoindre l’Assemblée nationale, estimant que sa présence pouvait gêner le fonctionnement de l’exécutif.

« À trois reprises, je lui ai dit que si ma position posait problème, je pouvais partir à l’Assemblée et qu’un autre Premier ministre issu de PASTEF pourrait être nommé. Cette proposition aurait été rejetée », a-t-il affirmé, précisant que le ministre Alioune Sall aurait assisté à certains échanges.

Ousmane Sonko poursuit en indiquant que le président lui aurait demandé un temps de réflexion avant une nouvelle rencontre. « De retour chez moi, il m’a écrit pour m’informer de la décision qu’il avait prise », a-t-il ajouté.

Il conclut en affirmant avoir appris son départ par voie officielle, via l’annonce faite par Oumar Samba Ba.

Siby