TEDx Dixinn 2026 : là où les rêves d’entrepreneurs deviennent des preuves

À quelques heures de la cinquième édition du Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN), la troisième édition de TEDx Dixinn s’est tenue ce mardi 2 juin 2026 dans un complexe hôtelier de Conakry. Placée sous le thème « Du potentiel à la preuve », cette rencontre a réuni des acteurs issus des mondes de l’entrepreneuriat, de l’innovation, des institutions, de l’économie et de la culture autour d’un objectif commun : démontrer que les idées ne valent que lorsqu’elles se concrétisent.

À travers cette édition, les organisateurs ont voulu mettre en lumière une réalité essentielle : le talent et les ambitions ne suffisent pas. Ce qui forge les parcours durables, c’est la capacité à transformer une vision en résultats tangibles.

Interrogé à cette occasion, Souleymane Camara, commissaire général du Salon des entrepreneurs et de l’emploi de Guinée, est revenu sur l’esprit de l’événement.

« Nous avons organisé cette édition dans l’idée d’inspirer davantage les participants à travers diverses thématiques. Le thème central de cette année est : “Du potentiel à la preuve”. Nous avons voulu mettre en exergue quelque chose de très simple : comment passe-t-on de la promesse à la réalisation ? Comment transforme-t-on un rêve en quelque chose de concret ? C’est ce que nous avons essayé de développer à travers les interventions d’acteurs institutionnels, notamment l’ambassadeur de France en Guinée, mais aussi des entrepreneurs, des chefs d’entreprise et des représentants d’organisations internationales comme la Banque mondiale. Il s’agit de montrer comment une promesse peut devenir une réalité au fil du temps », a-t-il expliqué.

Pour lui, cette transformation repose avant tout sur l’audace, la persévérance et la capacité à s’entourer des bonnes personnes.

« Lorsqu’on a une idée ou une intuition, il faut se lancer. Il faut également être organisé et rencontrer les bonnes personnes, celles qui peuvent vous orienter sur le bon chemin. Il faut aussi accepter de se tromper, car c’est en corrigeant ses erreurs que l’on progresse. L’idée est de susciter une véritable inspiration chez tous ceux qui écouteront ces témoignages. C’est à l’approche de la cinquième édition du Salon des entrepreneurs de Guinée que ce TEDx Dixinn a été organisé », a-t-il souligné.

Parmi les intervenants figurait Mamoudou Tounkara, directeur associé de Grenier de Guinée, qui a animé une communication intitulée : « Personne ne t’attend. Écris ton histoire ».

À travers cette intervention, il a retracé son parcours entrepreneurial, marqué par les défis, les obstacles et les enseignements tirés de l’expérience.

« Quand on regarde le chemin parcouru par les différents intervenants depuis leurs débuts jusqu’à aujourd’hui, on constate qu’un parcours important a été accompli et qu’il est globalement positif. C’était une belle expérience. Nous espérons que cette initiative se poursuivra lors des prochaines éditions », a-t-il affirmé.

S’adressant aux jeunes entrepreneurs guinéens, il a insisté sur l’importance de la confiance en soi et de la discipline.

« Ce sont les mêmes conseils que nous donnons toujours : croire en soi et en ses idées, même lorsqu’elles semblent incomprises. Il faut persévérer et se battre. La rigueur est également essentielle, car il existe un réel problème de rigueur dans notre environnement. Il faut travailler sérieusement et avec discipline. À terme, cela finit toujours par porter ses fruits. Voilà le conseil que je donne aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat ou dans tout autre domaine », a-t-il souligné.

De son côté, Mme Sako Jessica Fatou Morton Soumah, entrepreneure et fondatrice de Guest Children and Women, a livré un témoignage inspiré de son vécu personnel.

« Le message que j’ai partagé aujourd’hui est un message que je vis au quotidien. Ce sont des histoires réelles, des expériences que j’ai vécues et que j’ai d’abord partagées avec ma famille, mes amis, puis avec mes collaborateurs. Ce sont des histoires authentiques qui touchent immédiatement les gens parce qu’elles sont vraies. À travers elles, nous grandissons et nous essayons d’inspirer les jeunes qui souhaitent entreprendre. Il ne s’agit pas de leur faire peur, même si entreprendre en Afrique reste difficile. Nous faisons de notre mieux pour avancer malgré les défis », a-t-elle martelé.

L’entrepreneure a également salué l’initiative portée par les organisateurs du SADEN.

« Ce que j’apprécie particulièrement dans cet événement, c’est la diversité des personnes qui ont partagé le podium avec moi aujourd’hui. Cela m’a permis d’ouvrir davantage mon esprit et d’apprendre encore. Nous n’arrêterons jamais d’apprendre. Ce sont des personnes qui m’ont impactée et que j’ai peut-être aussi impactées. Pour moi, ce genre d’initiative ne doit pas s’arrêter. Elle doit se poursuivre et bénéficier d’un soutien accru », a-t-elle dit.

Plusieurs autres personnalités ont également pris la parole, notamment l’ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, ainsi que Jacob Kamano et Kandé Fatoumata, partageant leurs expériences à travers des interventions variées et enrichissantes.

Jacob Kamano a notamment mis en avant les perspectives qu’offre l’astronomie pour le développement de la Guinée. Fort de son parcours international et des distinctions obtenues au fil des années, il estime que le pays dispose d’un potentiel important dans ce domaine.

« Ce pays, doté d’importantes ressources, peut disposer à l’avenir d’un satellite capable d’appuyer les questions liées à l’exploitation minière et à la sécurité », dit-il.

Il a également lancé un appel aux jeunes à s’intéresser davantage aux sciences spatiales et à l’astronomie.« Nous ne pouvons plus nous développer sans investir dans ce domaine ».

À travers cette troisième édition, TEDx Dixinn confirme son ambition de promouvoir une culture de l’action, de la responsabilité et du résultat, tout en mettant en avant des parcours inspirants capables d’encourager une nouvelle génération d’entrepreneurs et de bâtisseurs. Une dynamique qui s’inscrit pleinement dans la vision de transformation et de développement de la Guinée.

Balla Yombouno