Double scrutin : face aux critiques, la DGE défend la transparence du processus

La Direction générale des élections (DGE) a poursuivi, dans la soirée de ce mercredi 3 juin 2026, la publication des résultats partiels et provisoires des élections législatives et communales organisées le 31 mai dernier. À cette occasion, la directrice générale de l’institution, Djenab Touré, a pris la parole pour s’adresser aux acteurs et observateurs qui remettent en cause la crédibilité des résultats déjà proclamés, rejetant fermement les accusations de falsification.

Dans son intervention, elle a indiqué que le processus de centralisation et de proclamation des résultats communaux est en phase d’achèvement, malgré quelques centres de compilation encore en attente.

« Nous allons certainement finaliser aujourd’hui les communes. Il y a encore des CACV qui restent en attente, mais au total il nous reste 77 CACV sur le territoire national à finaliser. L’extérieur a complètement finalisé », a déclaré la responsable de la DGE.

Selon elle, cette avancée laisse entrevoir une finalisation imminente des résultats des élections communales.

Djenab Touré a également insisté sur les efforts de transparence entrepris par son institution durant tout le processus de proclamation. Elle a rappelé que, pour chaque circonscription électorale annoncée, chaque commune constituant une circonscription, la DGE communique systématiquement le taux de participation.

« À chaque fois que nous donnons les résultats d’une circonscription électorale, la DGE s’est efforcée de donner le taux de participation dans cette circonscription, et c’est ce que nous allons continuer », a-t-elle précisé.

La directrice générale a annoncé que l’ensemble des résultats sera rendu public sur les plateformes officielles de la DGE. Elle a également indiqué que les résultats des élections communales seront transmis aux présidents des tribunaux de première instance ainsi qu’aux juridictions de paix à travers le pays.

Abordant la question du contentieux électoral, Djenab Touré a rappelé que toute contestation devra suivre les voies légales prévues après la proclamation complète des résultats.

« Ceux qui souhaitent introduire un recours et qui ne sont pas d’accord avec ce que nous avons proclamé ont la possibilité de saisir le tribunal de première instance du ressort de leur juridiction, donc de leur circonscription électorale », a-t-elle expliqué.

Après avoir diffusé les résultats de plusieurs communes dans plusieurs préfectures notamment Kindia, Kamsar, Forécariah, Dabola et Lola avant de marquer une pause, Djenab Touré a indiqué qu’il reste pour l’heure 77 communes à traiter pour finaliser les résultats provisoires des élections communales.

Aminata Camara