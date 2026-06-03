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SADEN 2026 : Simandou au cœur des ambitions pour l’emploi et le développement des PME

Par LEDJELY.COM

La première plénière du Salon des Entrepreneurs et de l’Emploi de Guinée (SADEN 2026), tenue ce mercredi 3 juin, a donné le coup d’envoi des réflexions sur l’impact du projet Simandou dans la transformation économique du pays. Organisée autour du thème « Simandou 2040 : le pacte national pour l’emploi et le contenu local », cette session a réuni responsables publics, experts, entrepreneurs et partenaires au développement.

Au cœur des échanges : comment faire de Simandou un moteur de création d’emplois, de développement des entreprises locales et de diversification de l’économie guinéenne.

Prenant la parole lors de cette première plénière, Namory Camara, directeur général de l’Agence Guinéenne de Développement (AGD), a plaidé pour une exploitation des ressources minières capable de générer une véritable transformation industrielle. Selon lui, le défi consiste à bâtir une économie fondée sur la transformation et la création de valeur plutôt que sur la simple extraction des matières premières.

Intervenant à son tour, Me Baba Hady Thiam, avocat aux barreaux de Paris et de Guinée ainsi que cofondateur du cabinet THIAM & Associés, a mis en avant le rôle stratégique du contenu local. Il a estimé que celui-ci constitue un puissant levier pour stimuler la croissance, renforcer les compétences nationales et favoriser l’essor du secteur privé guinéen.

La vision portée par la Compagnie du TransGuinéen a également été exposée au cours de cette plénière. Son président du Conseil d’administration, Dr Mamoudou Nagnalen Barry, a expliqué que les infrastructures développées dans le cadre de Simandou doivent servir de socle à un vaste corridor économique susceptible de soutenir plusieurs filières productives à travers le pays.

Pour Saïd Karmaoui, directeur pays d’ENABEL, la réussite de cette ambition passe inévitablement par un investissement accru dans la formation professionnelle et technique. Il a souligné que les PME guinéennes devront disposer des compétences nécessaires pour accéder aux opportunités générées par le projet.

Modérée par Nicolas Teisserenc, associé gérant de Poinciana, cette première plénière a mis en lumière une conviction largement partagée : l’avenir de Simandou ne se résume pas à l’exploitation minière. Pour les intervenants, le projet doit devenir un catalyseur de développement économique, capable de créer des emplois durables et de renforcer la place des entreprises guinéennes dans les chaînes de valeur nationales et internationales.

Thierno Amadou Diallo

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