Double scrutin : la GMD creuse l’écart dans les premiers résultats de la DGE

La Direction générale des élections (DGE) a poursuivi, dans la soirée de ce mardi 2 juin, la proclamation des résultats partiels et provisoires des élections législatives et communales du 31 mai dernier. Les nouvelles données rendues publiques confirment une nette domination du mouvement politique Génération pour la modernité et le développement (GMD) dans plusieurs circonscriptions déjà dépouillées.

À ce stade du processus électoral, la formation au pouvoir, ou alliée au pouvoir, s’impose dans un grand nombre de localités à travers le pays, devançant le Front démocratique de Guinée (FRONDEG), ainsi que plusieurs listes indépendantes et mouvements locaux.

Dans la préfecture de Mandiana, la circonscription de Kantoumania illustre cette tendance avec une victoire écrasante de la GMD, qui totalise 9 373 voix sur 9 894 suffrages exprimés et remporte 22 des 23 sièges disponibles. La liste indépendante Kantoumania Fasso Daimin (KFD) obtient le siège restant.

À Sensalé (Boké), la GMD confirme également son emprise avec 3 424 voix et 15 sièges, contre 8 sièges pour la liste locale Sensalé Bé.

Dans la région forestière, les résultats demeurent globalement favorables au mouvement. À Kobéla (Nzérékoré), la GMD réalise un sans-faute en remportant l’ensemble des 23 sièges avec 4 095 voix. À Sérédou (Macenta), le parti arrive largement en tête avec 5 506 voix, lui assurant 19 sièges, tandis que l’Association Oumar Condé pour le développement de Sérédou décroche 10 sièges.

La GMD s’impose également dans plusieurs circonscriptions de Guéckédou, notamment à Kassadou où elle obtient 21 sièges sur 23, à Doura avec 21 sièges, ainsi qu’à Nongoa avec 13 sièges sur 17.

Dans la région de Kouroussa, la circonscription de Banfèlè accorde 18 sièges à la GMD contre 5 sièges au Mouvement des jeunes leaders de Bemphèlè.

Cependant, certaines localités ont enregistré des résultats plus disputés ou des victoires d’autres formations politiques.

À Zoo (Lola), le mouvement indépendant ZO devance légèrement la GMD avec 2 246 voix et 12 sièges, contre 11 sièges pour la GMD.

Dans la circonscription de Batènafakou, la liste Main dans la main (MM) crée la surprise en remportant 15 sièges, devant la GMD qui en obtient 6, tandis que le Front pour l’alliance nationale (FAN) décroche 2 sièges.

À Koundara, la compétition apparaît plus serrée. Le FRONDEG et la GMD obtiennent chacun 9 sièges, tandis que l’Alliance pour le développement de Koundara (AJDEK) en remporte 5.

Du côté de la commune urbaine de Fria, la GMD conserve l’avantage avec 16 sièges, devant le Front démocratique de Guinée (12 sièges) et l’Union démocratique de Guinée, qui obtient 3 sièges.

Les résultats publiés dans plusieurs autres circonscriptions, notamment à Youkounkoun, Arafamoussaya, Bankö, Filatö, Tormèlè, Sengbédou, Watanka, Panziazou et Ninguelandé, confirment également la dynamique favorable à la GMD.

À suivre.

Aminata Camara