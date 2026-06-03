Résultats contestés à Kouroussa : « personne n’aura accès à la mairie », préviennent des jeunes

À mesure que la Direction générale des élections (DGE) poursuit la publication des résultats provisoires des dernières élections, la contestation se manifeste dans quelques localités du pays. À Kouroussa, plusieurs jeunes dénoncent des irrégularités qu’ils imputent à la GMD et exigent la proclamation des résultats issus des urnes. Ils préviennent que, faute de satisfaction, ils pourraient aller jusqu’à bloquer l’accès à la mairie.

Regroupés au sein du mouvement dénommé Alliance des Jeunes Leaders pour le Développement Durable de Kouroussa, ces jeunes, engagés dans le double scrutin communal, affirment avoir participé activement au processus électoral dans la circonscription de Kouroussa centre.

Prenant la parole au nom du groupe, Moustapha Fanta Daraba a exposé les motifs de leur colère.

« Nous venons d’un double scrutin dont nous étions candidats pour la mairie et tout le monde sait comment cela s’est passé. Nous avons les premiers à nous porter candidats et nous les premiers également à faire le paiement de la caution auprès des instances chargées. Tout le monde a vu notre dernière sortie ici le 25 Mai dernier. Mais à l’arrivée des spécimens, nous avons été désagréablement surpris de voir que la photo de notre leader n’était pas sur le spécimen communal contre plutôt d’un vieillard dont nous ne connaissons ni la provenance encore moins ses coordonnées. , on s’est plaint mais on nous a été dit que ces dossiers ont été faits en Afrique du Sud et rien ne pouvait être fait avant le délai. On a accepté et nous nous sommes mis à la tâche pour mobiliser nos troupes pour sensibiliser de nouveau nos militants », a-t-il souligné.

S’agissant des résultats provisoires annoncés par la Direction générale des élections, le jeune leader rejette les chiffres publiés et exige plus de transparence.

« Nous avons pratiquement les mêmes résultats qu’eux car, nous avons déployé nos délégués un peu partout. Mais à notre grande surprise, on met la GMD comme vainqueur. On déclare aussi que le taux de participation était de 93%, ce qui n’est pas vrai ici. Nous ne voulons pas de problèmes chez nous et c’est pourquoi, nous exigeons que la DGE publie les vrais résultats de terrain et non ceux de Conakry. Sans ambages, personne ne sera installée comme élue alors qu’elle n’a pas été sollicitée par les populations de Kouroussa. Cette élection concerne nos collectivités », a rassuré ce jeune.

Après les locaux du tribunal, puis le bloc administratif, ces jeunes en colère se sont rendus auprès de la notabilité locale afin de faire entendre leur mécontentement.

Michel Yaradouno, depuis Kankan