Visas américains : la Guinée exclue des nouveaux centres consulaires africains

L’administration du président américain Donald Trump s’apprête à mettre en œuvre une nouvelle réorganisation de ses services consulaires en Afrique, une décision qui risque d’avoir des répercussions importantes sur les ressortissants de plusieurs pays du continent, dont la Guinée. D’après des informations rapportées par l’agence de presse américaine Associated Press (AP), le Département d’État envisage de réduire considérablement le nombre de missions diplomatiques africaines autorisées à traiter les demandes de visas. Alors qu’une cinquantaine d’ambassades et de consulats assurent actuellement ce service, seuls vingt sites devraient conserver cette compétence dans les prochaines semaines.

Cette orientation s’inscrit dans la stratégie de l’administration américaine visant à renforcer le contrôle des flux migratoires vers les États-Unis. Le projet aurait été validé par le secrétaire d’État Marco Rubio et pourrait entrer en application au cours du mois de juin.

Les représentations retenues sont situées notamment à Dakar, Abidjan, Accra, Kinshasa, Nairobi, Kigali, Kampala, Lagos, Luanda, Monrovia, Praia ou encore Johannesburg. En revanche, la Guinée ne figure pas parmi les pays appelés à accueillir l’un de ces centres régionaux.

L’exclusion de la Guinée de cette nouvelle carte consulaire pourrait rendre les démarches plus difficiles pour les citoyens souhaitant se rendre aux États-Unis. Si la réforme est effectivement appliquée, les demandeurs pourraient être amenés à effectuer leurs formalités dans un autre pays africain disposant d’un centre habilité à recevoir les dossiers de visa.

Pour les Guinéens, cela pourrait signifier des déplacements vers des pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Ghana, avec toutes les dépenses que cela implique. Aux frais de dossier déjà exigés s’ajouteraient ainsi les coûts liés au transport, à l’hébergement et à la restauration durant le séjour.

Outre l’augmentation des dépenses, cette concentration des services consulaires pourrait également provoquer un engorgement des centres retenus. Des milliers de demandeurs provenant de plusieurs pays devraient désormais se tourner vers les mêmes représentations diplomatiques, ce qui pourrait entraîner une hausse des délais pour l’obtention de rendez-vous et le traitement des demandes.

Le Département d’État américain justifie toutefois cette réorganisation par la nécessité d’utiliser ses ressources de manière plus efficace et de maintenir des procédures conformes aux exigences de sécurité et de vérification des antécédents.

Quoi qu’il en soit, l’absence de la Guinée parmi les vingt centres retenus pourrait compliquer davantage l’accès au visa américain pour les ressortissants guinéens, déjà confrontés à des procédures réputées longues et exigeantes.

N’Famoussa Siby