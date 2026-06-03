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Boké : un quadragénaire retrouvé pendu à Baralandé, une enquête ouverte

Par LEDJELY.COM

Un drame est survenu dans la matinée du mercredi 3 juin 2026 au quartier Baralandé, secteur Guiyafari, dans la commune de Boké. Mamadou Yaya Diallo, âgé de 41 ans, a été retrouvé mort par pendaison à son domicile, plongeant les habitants dans une profonde consternation.

Selon les informations recueillies auprès des autorités de quartier, la victime traversait une période difficile, marquée par des tensions conjugales. Le président du conseil de quartier de Baralandé, Amadou Sadio Touré, indique que le défunt aurait récemment connu un différend avec son épouse.

« Le différend remonte au dimanche dernier. À la suite de cette dispute, son épouse a quitté le domicile le lundi pour rejoindre sa famille. Nous ignorons les raisons exactes de son geste, mais cette situation pourrait être liée au drame », a-t-il indiqué.

D’après les témoignages recueillis sur place, Mamadou Yaya Diallo s’était levé très tôt ce mercredi pour effectuer ses ablutions avant la prière. C’est peu après qu’il aurait mis fin à ses jours dans sa chambre.

« Il est revenu de ses ablutions pour prier avant de rejoindre sa chambre. Quelques instants plus tard, il a été retrouvé pendu. Son enfant de quatre ans se trouvait dans la pièce au moment des faits », a précisé notre interlocuteur.

Alertées, les autorités locales ont rapidement mobilisé les services compétents. Protection civile, police et gendarmerie se sont rendues sur les lieux pour les constats d’usage, avant le transfert du corps à la morgue.

Saisi du dossier, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Boké a autorisé l’inhumation du défunt. Une enquête a été ouverte afin d’élucider les circonstances exactes de ce décès.

La disparition de Mamadou Yaya Diallo, père de deux enfants, laisse un profond vide à Baralandé, où l’émotion reste vive face à ce drame.

Mamadou BAH, depuis Boké

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