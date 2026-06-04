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Syli national surpris par l’Irlande du Nord : une défaite frustrante en amical

Par LEDJELY.COM

La Guinée a manqué son test de la trêve internationale de juin. Opposée à l’Irlande du Nord ce jeudi en Espagne, la sélection guinéenne s’est inclinée sur la plus petite des marges, 1-0.

Dès la 9e minute, le Syli encaisse un but d’entrée. Menée au score, la Guinée a multiplié les tentatives mais n’est jamais parvenue à revenir. Les occasions se sont enchaînées sans succès, et les Guinéens repartent bredouilles.

Pour cette rencontre, le sélectionneur Paulo Duarte a décidé de ménager ses cadres. Serhou Guirassy, Issiaga Sylla et plusieurs tauliers ont été laissés au repos. Conséquence : une équipe de Guinée remaniée, en manque d’automatismes et de repères collectifs.

Réduits à dix dans les dix dernières minutes, les joueurs d’Irlande du Nord ont su défendre leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Une deuxième défaite en peu de temps pour Paulo Duarte, qui voit son chantier se compliquer.

Le constat est clair : il faudra accélérer la mise en place du projet de jeu. Le Syli a désormais rendez-vous en septembre pour l’entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2027. Le temps presse pour Duarte et ses hommes.

Lonceny Camara 

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