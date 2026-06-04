La CTG s’engage à soutenir tous les lauréats du Prix SADEN 2026 à hauteur de 250 millIions

À l’occasion de la 5ᵉ édition du Salon des Entrepreneurs et de l’Emploi de Guinée (SADEN), la CTG mobilise 250 millions de francs guinéens pour récompenser les cinq lauréats du Prix SADEN de l’entreprise de l’année 2026, un engagement inédit dans la jeune histoire du partenariat entre l’industrie guinéenne et son tissu de (T)PME.

La Compagnie du Transguinéen (CTG) et le Salon des Entrepreneurs et de l’Emploi de Guinée (SADEN) annoncent la signature d’une convention de partenariat à l’occasion de la 5ᵉ édition du Salon, prévue du 3 au 5 juin 2026 à l’Hôtel Kaloum à Conakry. Aux termes de cette convention, la CTG s’engage à verser une dotation directe de 50 millions de francs guinéens à chacun des cinq lauréats du Prix SADEN de l’Entreprise de l’Année 2026, soit un engagement total de 250 millions de francs guinéens.

Un partenariat d’un genre nouveau

Depuis sa création en 2018, le Prix SADEN distingue chaque année les entreprises guinéennes les plus prometteuses. Les éditions précédentes ont déjà permis à plusieurs lauréats d’accéder à des dispositifs d’accompagnement nationaux et internationaux. Mais avec l’engagement de la CTG en 2026, le Prix SADEN franchit une étape qualitative inédite.

Ce qui rend ce partenariat singulier, ce n’est pas tant le montant de la dotation que sa nature et sa cohérence stratégique. Pour la première fois, un acteur industriel majeur, ancré au cœur même du programme Simandou 2040, choisit de soutenir directement et durablement les entreprises qui constituent le tissu économique national. La CTG ne se positionne pas en simple bailleur, mais en compagnon de route : place au jury, mise en relation post-événement, perspectives de partenariats commerciaux, industriels ou d’accompagnement avec les lauréats.

Cinq entreprises guinéennes, une par catégorie : Agriculture & Commerce, Éducation & Culture, Infrastructures & Technologies, Économie & Finance, Santé & Bien-être, bénéficieront ainsi d’un appui financier à la hauteur de leurs ambitions. Les fonds seront versés en deux tranches directement à chaque lauréat : une première tranche de 30 millions GNF dans les deux semaines suivant l’annonce des résultats, et le solde de 20 millions GNF dans les deux mois.

« Ce que la CTG nous apporte aujourd’hui dépasse largement la dotation financière. C’est une reconnaissance de l’engagement en faveur du contenu local » une mise en réseau avec un acteur majeur de l’économie guinéenne, et surtout une promesse de continuité au-delà du Salon. C’est précisément le type de partenariat que le SADEN cherche à bâtir depuis son origine : des passerelles solides entre les entrepreneurs émergents et les entreprises qui structurent notre pays. » – Souleymane Camara, Commissaire général du SADEN

Un partenariat aligné sur Simandou 2040

L’engagement de la CTG s’inscrit pleinement dans l’esprit du programme national Simandou 2040, dont le SADEN 2026 fait son thème central : « Simandou 2040 – L’Heure des (T)PME : bâtir des capacités, gagner des marchés, créer des emplois ».

Coentreprise née de l’ambition commune de l’État guinéen et de partenaires industriels majeurs, la CTG porte un projet d’envergure unique en Afrique : la construction et l’exploitation d’un réseau ferroviaire de plus de 620 km reliant le mont Simandou au port en eau profonde de Morebaya à Forécariah. Ce corridor stratégique permettra non seulement l’exportation du minerai de fer guinéen, mais aussi le transport des marchandises et des personnes – ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques pour l’ensemble du pays.

Au-delà des infrastructures, la CTG a fait du contenu local un axe stratégique de sa démarche, comme en témoigne, en janvier 2026, l’attribution de son premier contrat de maintenance ferroviaire à une entreprise guinéenne. L’engagement aux côtés du Prix SADEN prolonge naturellement cette logique : identifier, soutenir et accompagner les entreprises guinéennes appelées à devenir les partenaires industriels, logistiques et commerciaux de la nouvelle économie guinéenne.

« Le succès de Simandou 2040 ne se mesurera pas seulement aux kilomètres de rails posés ni aux tonnages exportés ou transformés. Il se mesurera à la capacité de l’économie guinéenne à s’approprier ce projet, à le faire grandir, et à en tirer une prospérité durable pour ses populations. C’est pour cela que la CTG accompagne le Prix SADEN : les entreprises distinguées aujourd’hui seront, demain, les partenaires industriels, logistiques et commerciaux d’une Guinée qui change d’échelle. » – Dr Moussa Bérété, Directeur Général Adjoint de la CTG

Un accompagnement qui s’inscrit dans la durée

Le partenariat ne se limite pas à une dotation financière. La CTG sera également associée à l’ensemble du processus du Prix SADEN, avec une place dédiée au sein du jury final. À l’issue de la cérémonie de remise des prix du 5 juin 2026, les cinq lauréats seront présentés à la CTG en vue d’éventuels partenariats commerciaux, industriels ou d’accompagnement durables, ouvrant ainsi des perspectives concrètes pour ces entreprises au sein d’un écosystème en pleine structuration.

La CTG sera par ailleurs présente sur le Salon avec un stand dédié au cœur de l’exposition, et procédera elle-même à la remise officielle des prix lors de la cérémonie de clôture du 5 juin.

À propos du Prix SADEN de l’Entreprise de l’Année

Le Prix SADEN distingue des entreprises guinéennes dont les solutions sont concrètes, déployables et à fort impact. Cinq catégories alignées sur les piliers de Simandou 2040 sont mises en compétition : Agriculture, Industrie Alimentaire & Commerce ; Éducation & Culture ; Infrastructures, Transports & Technologies ; Économie, Finance & Assurance ; Santé & Bien-être.

Pour l’édition 2026, 74 candidatures ont été reçues et 53 entreprises ont été présélectionnées par un jury d’experts au terme des auditions des 4 et 5 mai derniers. Les finalistes seront annoncés le 11 mai, et les cinq lauréats désignés lors de la cérémonie officielle du 5 juin 2026.

À propos de La Compagnie du Transguinéen (CTG)

La Compagnie du Transguinéen (CTG) est née de l’ambition commune de l’État guinéen – actionnaire à hauteur de 15 %, avec une part appelée à atteindre 100 % à terme – et de partenaires industriels internationaux : Simfer Infraco Guinée (Rio Tinto & Chinalco) et WCS Infraco (Winning Consortium Simandou & Baowu), détenteurs chacun de 42,5 % du capital.

La CTG porte l’un des plus grands projets d’infrastructure d’Afrique : un réseau ferroviaire de plus de 620 km traversant les quatre régions de la Guinée et deux infrastructures portuaires modernes à Forécariah. Au-delà du transport du minerai, ce corridor multiservice et multiusager est conçu pour relier les communautés, faciliter le commerce et accompagner le développement économique du pays. Sa mission :

« connecter les communautés et stimuler le progrès économique en Guinée – un pont vers la prospérité ».

À propos du SADEN

Le Salon des Entrepreneurs et de l’Emploi de Guinée (SADEN) est le rendez-vous annuel structurant de l’écosystème entrepreneurial guinéen. Depuis sa création en 2018, le SADEN rassemble entrepreneurs, institutions, partenaires techniques et financiers, recruteurs et talents autour d’une ambition commune : faire émerger, structurer et valoriser une nouvelle génération d’acteurs économiques guinéens.

L’édition 2026 marque un tournant majeur : pour la première fois, le SADEN intègre un volet pleinement dédié à l’emploi, le SADEN Job Day, avec 270 candidats préparés à l’entretien et formés par une coalition d’acteurs réunissant l’AGUIPEE, l’ONFPP, COGUIPRO-RH etc.