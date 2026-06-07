Boundess Béré 2026 : une 2e édition élargie et ambitieuse s’annonce à Conakry

La deuxième édition de la compétition Boundess Beré se prépare activement et promet déjà de monter en intensité. Initié pour structurer et développer la pratique du petit poteau en Guinée dans un cadre plus professionnel, le tournoi s’est rapidement imposé comme une référence. Porté par la FGPP, il avait notamment permis à la Guinée de participer pour la première fois à une CAN en Côte d’Ivoire, conclue par une médaille d’argent historique.

Pour ce deuxième acte, les organisateurs affichent un optimisme intact malgré un léger retard lié aux élections couplées du 31 mai dernier. Mais ce contretemps n’a en rien freiné les ambitions : bien au contraire, la compétition prend une nouvelle dimension.

Grande nouveauté de cette édition : le nombre d’équipes passe de 8 à 16 formations. Aux communes de Conakry s’ajoutent plusieurs villes de l’intérieur du pays.

Ainsi, les 12 communes de Conakry sont retenues, à l’exception de Matoto qui a décliné à la dernière minute. Elles seront rejointes par Kankan, Kindia, Labé et Gueckédou, renforçant ainsi la représentativité nationale du tournoi.

La compétition adopte désormais un format à élimination directe (KO), promettant des matchs plus intenses dès le premier tour, sans droit à l’erreur.

Autre innovation majeure : la France sera le pays invité d’honneur, symbole de l’ouverture internationale du projet.

Dans la même dynamique, une compétition parallèle verra le jour : la Boundess Beré Challenge Cup, destinée à internationaliser davantage l’événement avec la participation de huit nations étrangères.

Lors de la conférence de presse tenue à la Maison des Jeunes de Nongo, le commissaire général Mohamed Ben Sylla a salué la mobilisation et expliqué les choix organisationnels.

« Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le déplacement et la commune de Lambagni pour son accueil. La première édition s’était tenue à Kakimbo, mais cette fois nous avons décidé de faire tourner les sites afin qu’aucune commune ne se sente lésée. Chaque saison, une nouvelle commune accueillera la compétition. Il y aura aussi des stands et nous suivrons ensemble les matchs de la Coupe du Monde sur place », a-t-il déclaré.

Boundess Beré 2026

Lambagni vs Kankan (match d’ouverture)

Kindia vs Tombolia

Sanoyah vs Matam

Kagbélén vs Gueckédou

Ratoma vs Manéah

Dixinn vs Sonfonia

Kaloum vs Gbessia

Kassa vs Pita

Boundess Beré Challenge Cup

Togo vs Côte d’Ivoire

Mali vs Sierra Leone

Niger vs Tchad

Liban vs Cameroun

La compétition se tiendra du 07 au 21 juin 2026 au Stade municipal de Nongo Village, avec l’ambition claire de confirmer Boundess Beré comme l’un des rendez-vous majeurs du football de développement en Guinée.

Lonceny Camara