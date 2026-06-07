ledjely
Accueil » Décès de Bakary Goyo Zoumanigui, figure de proue de l’UFR
ActualitésFaits-diversGuinéePolitiqueSociété

Décès de Bakary Goyo Zoumanigui, figure de proue de l’UFR

Par LEDJELY.COM

La classe politique guinéenne est en deuil. Le fondateur et premier vice-président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), l’honorable Bakary Goyo Zoumanigui, est décédé ce dimanche 7 juin 2026 à Conakry.

Proche collaborateur et fidèle compagnon du président du parti, Sidya Touré, le défunt occupait une place centrale au sein de la direction de l’UFR depuis de nombreuses années. Figure influente de la vie politique nationale, il a marqué l’histoire de cette formation politique par son engagement constant et son rôle actif dans son organisation et son rayonnement.

Plusieurs sources indiquent qu’il était également une personnalité respectée de l’opposition guinéenne, connue pour sa loyauté et sa contribution aux débats politiques du pays.

L’annonce de son décès suscite déjà une vive émotion au sein de la formation politique et parmi ses proches, en attendant les réactions officielles de l’UFR.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Boundess Béré 2026 : une 2e édition élargie et ambitieuse s’annonce à Conakry

LEDJELY.COM

Guinée : une pénurie de gasoil paralyse la circulation sur la RN3

LEDJELY.COM

Djembé et percussions : la Guinée relance son festival international avec de grandes ambitions

LEDJELY.COM

Éducation en Guinée : le Pr Bano Barry dévoile 26 ans d’enquête sur les étudiants guinéens

LEDJELY.COM

Dédicace du livre ‘’Parcours scolaires, de vie et de travail des étudiants guinéens’’ : Hommage à Pr Alpha Amadou Bano BARRY, Sociologue, Ancien Ministre de l’Education nationale

LEDJELY.COM

Congrès du PASTEF : sans surprise, Ousmane Sonko élu président  

LEDJELY.COM
Chargement....