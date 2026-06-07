Décès de Bakary Goyo Zoumanigui, figure de proue de l’UFR

La classe politique guinéenne est en deuil. Le fondateur et premier vice-président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), l’honorable Bakary Goyo Zoumanigui, est décédé ce dimanche 7 juin 2026 à Conakry.

Proche collaborateur et fidèle compagnon du président du parti, Sidya Touré, le défunt occupait une place centrale au sein de la direction de l’UFR depuis de nombreuses années. Figure influente de la vie politique nationale, il a marqué l’histoire de cette formation politique par son engagement constant et son rôle actif dans son organisation et son rayonnement.

Plusieurs sources indiquent qu’il était également une personnalité respectée de l’opposition guinéenne, connue pour sa loyauté et sa contribution aux débats politiques du pays.

L’annonce de son décès suscite déjà une vive émotion au sein de la formation politique et parmi ses proches, en attendant les réactions officielles de l’UFR.

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