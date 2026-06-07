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Guinée : une pénurie de gasoil paralyse la circulation sur la RN3

Par LEDJELY.COM

Ce dimanche 7 juin 2026, l’axe routier reliant Kagbélén à Tanènè-Bouramayah, sur la Route nationale n°3 (RN3), s’est transformé en véritable parcours du combattant pour les usagers. Une importante pénurie de gasoil perturbe fortement la circulation, contraignant de nombreux chauffeurs à se rabattre sur le marché noir ou à interrompre purement et simplement leur voyage.

Le constat est le même tout au long de cet axe stratégique. Dans plus de six stations-service rencontrées entre Kagbélén et Tanènè-Bouramayah, les pompes de gasoil sont à sec. Pour les nombreux minibus et véhicules de transport en commun qui empruntent quotidiennement cette route, la situation est devenue critique en l’espace de quelques heures.

Face à l’absence de carburant dans le circuit officiel de distribution, les conducteurs n’ont souvent d’autre alternative que de se tourner vers le secteur informel. À Tersèh, localité située sur ce tronçon, des vendeurs du marché parallèle tentent de répondre à la demande. Après de longues recherches, certains chauffeurs parviennent à s’y procurer quelques litres de gasoil, juste assez pour poursuivre leur trajet.

Les effets de cette pénurie sont visibles tout au long de la RN3. De nombreux véhicules sont immobilisés sur les accotements, faute de carburant. Plus préoccupant encore, plusieurs automobilistes, découragés par la situation, ont choisi de faire demi-tour, renonçant à leurs déplacements.

Pour l’heure, les causes exactes de cette rupture d’approvisionnement en gasoil sur cet axe restent inconnues. Les autorités compétentes et les compagnies pétrolières ne se sont pas encore exprimées sur cette situation qui affecte fortement les usagers.

En attendant d’éventuelles explications, les voyageurs de la RN3, et probablement d’autres régions du pays, continuent de subir les conséquences de cette pénurie.

Thierno Amadou Diallo

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