Éducation en Guinée : le Pr Bano Barry dévoile 26 ans d’enquête sur les étudiants guinéens

La salle CAMES de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry a fait le plein ce week-end à l’occasion de la dédicace du quatrième ouvrage du Pr Alpha Amadou Bano Barry. Intitulé « Parcours scolaires, conditions d’étude, de vie et de travail des étudiants guinéens : Une analyse longitudinale sur 26 ans », ce livre se veut une plongée scientifique inédite dans les réalités de l’enseignement supérieur guinéen.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont les ministres Ousmane Gaoual Diallo et Mory Condé, ainsi que de nombreux étudiants, collègues, chercheurs et proches de l’auteur. Tous sont venus célébrer ce travail que le professeur qualifie lui-même d’« une enquête longitudinale qui a duré 26 ans. Elle a commencé en 1998 et je l’ai terminée en 2024 ».

À travers cette recherche de longue haleine, le Pr Bano Barry entend fournir aux décideurs des données fiables pour orienter les politiques publiques en matière d’éducation. Comme il l’explique : « Cette étude, c’est pour aider les décideurs à prendre des décisions. Des décisions éclairées, intelligentes, non fondées sur ce que je pense, ce qu’on dit, mais plutôt sur des faits. Parce qu’il y a plus de 16 000 étudiants qui ont été enquêtés de façon rigoureuse ».

L’ouvrage met notamment en évidence l’évolution profonde du profil des étudiants guinéens au fil des décennies. « Alors qu’en 1998-2003, il n’y avait que 15% des étudiants qui venaient du privé, tous les restes venaient des écoles publiques. A partir de 2013-2014, l’essentiel des étudiants sont nés, ont été scolarisés dans des écoles privées à Conakry », révèle-t-il.

L’étude souligne également d’importantes disparités territoriales dans l’accès à l’enseignement supérieur. Selon l’auteur, « vous avez 19 préfectures de la Guinée qui, pendant 26 ans, n’ont pas eu plus de 8% d’étudiants dans le système universitaire ».

Autre enseignement préoccupant mis en lumière par les recherches : l’évolution des comportements à risque chez les étudiants. Le professeur note que « l’utilisation des préservatifs baisse considérablement. Chaque année qui passe, le nombre d’étudiants utilisant des préservatifs dans des relations sexuelles est en train de baisser ».

Cette présentation a suscité une vive émotion parmi les anciens étudiants du chercheur. C’est notamment le cas de Sayon Dembélé, membre de sa première cohorte en 1998, qui voit en lui « la référence, le mentor. C’est celui qui a mis notre pied à l’étrier, qui nous a fait découvrir le monde de la recherche, qui nous y a poussé ».

Prenant la parole à son tour, le ministre Mory Condé a rappelé l’accompagnement dont il a bénéficié de la part du Pr Bano Barry alors qu’il était encore en activité professionnelle. Il a salué une personnalité qui continue d’« inspirer la jeunesse guinéenne ».

L’ouvrage, ainsi que les précédentes publications du Pr Bano Barry, est désormais disponible chez L’Harmattan Conakry et sur Amazon.

Thierno Amadou Diallo