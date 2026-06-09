Conakry : le Stade Petit Sory ferme ses portes aux événements culturels

Le Stade Petit Sory de Nongo ne servira désormais qu’au sport. Dans un communiqué rendu public ce mardi, la direction générale de l’infrastructure a annoncé la fin définitive de l’organisation de concerts, spectacles et autres manifestations culturelles dans son enceinte.

Cette décision marque un tournant pour ce stade qui, au fil des années, s’était imposé comme l’un des principaux espaces d’accueil des grands événements artistiques de la capitale.

La direction rappelle toutefois que le Stade Petit Sory a toujours eu une vocation essentiellement sportive. « Depuis son ouverture, le Stade Petit Sory a toujours été conçu comme une infrastructure sportive dédiée au football », souligne le communiqué.

Consciente du manque d’espaces adaptés aux grands rassemblements culturels, l’administration du stade avait accepté, à titre exceptionnel, d’ouvrir ses portes à certaines manifestations artistiques. Une démarche qui, selon elle, visait à soutenir le rayonnement culturel du pays et à répondre temporairement aux besoins exprimés par les professionnels du secteur.

Mais cette période est désormais révolue. La direction explique que sa décision intervient à la suite de récentes correspondances émanant des autorités compétentes en matière de spectacles ainsi qu’en raison des nouvelles exigences administratives applicables à ce type d’activités.

« La Direction Générale du Stade Petit Sory a décidé de mettre définitivement fin à l’accueil de toute activité culturelle ou artistique au sein de l’infrastructure », précise le document.

Il faut noter que cette décision tombe à un moment où plusieurs concerts sont programmés au stade.

Balla Yombouno