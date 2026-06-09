Examens nationaux à Macenta : « Je ne serai pas sanctionné à cause de quelqu’un », prévient le DPE

À l’approche des examens nationaux de la session 2026, le directeur préfectoral de l’éducation (DPE) de Macenta appelle à la responsabilité de tous les acteurs du système éducatif. Les surveillants, forces de défense et de sécurité, ainsi que le personnel de santé sont invités à jouer pleinement leur rôle pour garantir des examens sans fraude ni incidents.

Dans un entretien accordé ce mardi 9 juin 2026 à notre correspondant basé dans la région forestière, l’autorité éducative a affiché une fermeté sans équivoque face aux tentatives de fraude et de corruption.

La préfecture de Macenta, située sur la nationale n°1 Conakry–N’Zérékoré, se prépare ainsi à accueillir les différents examens dans un climat que le DPE veut « transparent et sans faille ».

D’entrée de jeu, le DPE Laye Kéita a présenté les statistiques des examens nationaux pour la session 2026.

« Les statistiques au niveau de ma préfecture de Macenta se présentent de la façon suite : au niveau du certificat d’étude élémentaire CEE, nous avons 6.430 candidats dont 2.688 filles réparties dans 26 centres ; au niveau du BEPC, sur un 2.484 candidats dont 998 filles réparties dans 12 centres dont 09 dans la commune urbaine ; au niveau du baccalauréat unique, sur un effectif de 459 candidats dont 107 filles pour 3 centres tous dans la commune urbaine de Macenta. De façon globale, nous avons 9.373 candidats dont 3.793 filles au niveau des 3 examens nationaux dans la préfecture de Macenta », at-il expliqué.

De retour d’un atelier préparatoire tenu à Conakry, le DPE indique que des recommandations fermes ont été faites par les autorités éducatives, notamment la mobilisation de tous contre les fraudeurs.

Selon lui, une restitution a été organisée au niveau de la direction préfectorale afin d’harmoniser les informations avec les chefs d’établissements et les acteurs impliqués dans l’organisation.

« Si nous enseignants, sommes sérieux, 2 surveillants pour 30 candidats en classe, je me demande pourquoi nous ne pouvons pas faire une surveillance et lutter contre l’introduction des téléphones et des fraudes à partir de l’extérieur. Deuxième aspect, c’est au niveau de la correction. Lorsqu’il y a l’injustice, la partialité au niveau des corrections, on va faire passer des enfants certainement qui n’ont pas le niveau ou alors on va empêcher d’autres aussi de passer alors qu’ils ont le niveau », a-t-il déclaré.

Le DPE insiste également sur le rôle des forces de sécurité et du personnel de santé, qu’il considère comme des acteurs clés dans la sécurisation du processus.

« Nous leur avons demandé et on a mis chacun à sa place : la sécurité, c’est pour faire en sorte que l’envahissement soit empêché ; agents de santé, vous avez votre place, vous recevez tous les malades, tous ceux qui se plaignent doivent vous trouver sur place donc pas déplacement ; à l’APAE, de continuer la sensibilisation dans les quartiers. Nous ne voulons pas d’envahissement, laissez les enfants faire la restitution de tout ce qu’ils ont appris durant toute l’année dans la transparence et l’honnêteté. Ce, pour que tous ceux qui sont engagés dans la surveillance puissent avoir la même vision contre les fraudeurs. Aujourd’hui, les centres sont identifiés, les salles de classe également, le nombre de table-banc, le prorata des candidats sont au top. Donc, c’est pour autant dire que même si ça doit démarrer après-demain, nous, nous sommes prêts à aborder ces examens avec beaucoup de sérénités », a-t-il affirmé.

Abordant la question des sanctions, Laye Kéita a été particulièrement ferme : aucune tolérance ne sera accordée aux cas de fraude.

« Cette fois-ci, un téléphone pris dans une salle de classe, si c’est le surveillant lui-même qui prend, là, il n’y a pas de problème. Mais lorsqu’un délégué vient prendre un téléphone dans une salle où il y a deux surveillants, la manière dont le candidat va répondre devant la justice, les 2 surveillants répondront devant la justice. Comme pour dire que si on constate des désagréments, on va essayer de revenir jusqu’au détail pour que la responsabilité soit située. Le ministre a été clair là-dessus. Quand ça ne va pas, le DPE va être sanctionné et le chef cellule examen également ; alors, moi, j’ai aussi été claire dans la restitution : je ne serai pas sanctionné à cause de quelqu’un. Avant que le ministre ne sanctionne, moi, ça trouvera que j’ai pris toutes mes dispositions pour prendre les sanctions exemplaires. C’est pourquoi j’ai fait intervenir la gendarmerie, la police parce que je n’hésiterais pas à traduire en tout cas un fraudeur parmi les enseignants devant les juridictions », a-t-il souligné.

Le DPE appelle également les candidats et les parents d’élèves à adopter un comportement responsable durant cette période sensible des examens.

Pour lui, aucune faiblesse ne sera tolérée dans l’organisation.

« Alors un délégué dans un centre, lorsque tu vas donner un résultat à la soviétique, tu vas essayer de répondre devant moi pourquoi tu as ce résultat. Comme pour dire, on ne va pas pour aller dormir, non plus pour des pots-de-vin. Ce qui doit se passer à Boké, à Conakry ainsi qu’à N’Zérékoré, la même chose doit se passer au point de vue rigueur dans ma préfecture de Macenta » , at-il conclu.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré