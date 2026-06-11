Le Comité d’organisation annonce le report de la 2ème édition de la REJAC

Le Comité d’organisation de la Rencontre des journalistes africains de Conakry (REJAC) informe les professionnels des médias, les partenaires ainsi que l’ensemble des participants, du report de la 2ème édition, au 24 juin 2026, en lieu et place des 10 et 11 juin comme cela était initialement prévu.

Cette décision a été prise dans le souci d’assurer une meilleure mobilisation des intervenants, des participants et des partenaires, afin de garantir le succès de cette rencontre qui ambitionne de renforcer les échanges, le partage d’expériences et la coopération entre les journalistes du continent.

Le Comité d’organisation profite de cette occasion pour rappeler qu’à l’occasion de cette deuxième édition, trois panels sont inscrits au menu :

Médias et changement climatique en Afrique ;

Les défis du journalisme environnemental ;

Médias et exploitation minière : entre opportunités économiques et vigilance écologique

Portée par le journal Le Punch, la REJAC se veut un cadre de dialogue et de concertation entre les professionnels des médias africains. Cette nouvelle édition entend poursuivre cette dynamique en offrant une plateforme de réflexion sur les défis, les opportunités et les perspectives d’avenir de la presse sur le continent.

Le Comité d’organisation remercie l’ensemble des partenaires, des intervenants et des participants pour leur compréhension et leur engagement constant en faveur de la réussite de cet événement. Il réaffirme sa détermination à faire de cette deuxième édition un moment fort de rencontres, de partage d’expériences et de promotion de l’excellence journalistique en Afrique.

Rendez-vous le 24 juin 2026 à Conakry pour une REJAC renouvelée, ambitieuse et résolument tournée vers l’avenir du journalisme africain.

Conakry, le 11 juin 2026

Le Comité d’organisation

REJAC 2026