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Justice : Badra Koné recouvre la liberté sous contrôle judiciaire

Par LEDJELY.COM

Après plusieurs semaines de détention à la Maison centrale de Conakry, Badra Koné a bénéficié, ce jeudi 11 juin, d’une mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. L’information a été confirmée par plusieurs de ses proches et collaborateurs.

Selon nos informations, cette décision de justice permet à l’ancien président de la délégation spéciale (PDS) de Matam de regagner son domicile, dans l’attente de la poursuite de la procédure judiciaire engagée à son encontre.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, de nombreux militants et sympathisants s’étaient mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux au carrefour avant de l’accompagner jusqu’à son domicile.

Balla Yombouno

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