Mondial 2026 : cauchemar pour les Bafana Bafana, battus et réduits à neuf

La 23ᵉ édition de la Coupe du Monde a officiellement débuté ce jeudi au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Pour le match d’ouverture disputé dans un Stade en ébullition, le Mexique a parfaitement lancé son tournoi en s’imposant 2 buts à 0 face à l’Afrique du Sud.

Seize ans après leur confrontation lors du match d’ouverture du Mondial 2010, Mexicains et Sud-Africains se retrouvaient une nouvelle fois pour lancer la plus prestigieuse des compétitions de football. À l’époque, les deux sélections s’étaient quittées sur un match nul (1-1).

Avant le coup d’envoi, les spectateurs ont eu droit à une cérémonie d’ouverture haute en couleur. Des artistes de renommée internationale, dont Shakira et Burna Boy, ont animé le spectacle avant la présentation du trophée par le président de la FIFA.

Devant près de 80 000 spectateurs, les Mexicains ont rapidement imposé leur rythme. Dès la 4ᵉ minute, le gardien sud-africain Ronwen Williams réalise une parade exceptionnelle pour maintenir son équipe à flot.

Mais quatre minutes plus tard, la pression mexicaine finit par payer. Sur une erreur de relance de la défense sud-africaine, Julián Quiñones récupère le ballon et ouvre le score dès la 8ᵉ minute (1-0).

Malgré une réaction timide des Bafana Bafana, les hommes de Hugo Broos peinent à se montrer dangereux. Le Mexique conserve ainsi son avantage jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, la tâche des Sud-Africains se complique davantage. À la 50ᵉ minute, Sithole est expulsé après une faute jugée dangereuse, laissant son équipe à dix.

Profitant de leur supériorité numérique, les Mexicains accentuent leur domination. À la 66ᵉ minute, Raul Jiménez reprend de la tête un centre venu de la droite et double la mise (2-0).

La rencontre bascule définitivement à la 80ᵉ minute lorsque Zwane reçoit à son tour un carton rouge après un geste d’humeur sur un adversaire. Réduits à neuf, les Bafana Bafana ne parviennent plus à inquiéter les locaux.

Sans véritablement trembler, le Mexique s’impose 2-0 au terme de ce match inaugural et prend la tête de son groupe. Une entrée réussie pour les coorganisateurs de la compétition, qui envoient déjà un signal fort à leurs futurs adversaires.

Les Bafana Bafana, eux, devront rapidement réagir lors de leur prochaine sortie pour conserver leurs chances de qualification.

Lonceny Camara