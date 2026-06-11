Symposium : un dernier hommage rendu au journaliste Elhadj Souleymane Diallo

Quelques jours après son décès survenu le 1er juin dernier au Canada, un symposium commémoratif a été organisé ce jeudi 11 juin en hommage au journaliste et fondateur du Groupe Le Lynx, Elhadj Souleymane Diallo. Cette rencontre a réuni des responsables de médias, des organisations professionnelles, des journalistes, des membres du gouvernement, des conseillers nationaux ainsi que des représentants de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

Tous étaient réunis pour saluer la mémoire d’un homme considéré comme l’un des principaux artisans de la liberté de la presse en Guinée.

Prenant la parole au nom de la Haute Autorité de la Communication, Fodé Bouya Fofana a présenté les condoléances de son institution avant de revenir sur le parcours professionnel qu’il a partagé avec le défunt.

« Souleymane Diallo a rempli son contrat. C’est un homme comblé qui s’en va. Il a travaillé pour ce peuple, pour ses citoyens et pour les populations de Guinée », a-t-il déclaré.

Évoquant leur collaboration depuis les Journées de l’information de 1991, il a rappelé l’implication du disparu dans les grandes réformes du paysage médiatique national.

« Ces journées ont permis l’éclosion de la première loi sur la presse en République de Guinée, particulièrement sur la presse écrite. Plus tard, au sein du Conseil national de transition en 2010, Souleymane Diallo a présidé la commission communication. De cette transition sont nées la loi sur la liberté de la presse ainsi que celle portant organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication », a-t-il souligné avant de conclure en ces termes : « Aujourd’hui est un jour de réflexion profonde, un jour de mémoire qui devrait être gravé dans l’histoire de la presse guinéenne. Que Dieu l’accueille dans son paradis et que le travail qu’il a accompli soit récompensé ».

Représentant le gouvernement, le ministre porte-parole Ousmane Gaoual Diallo a salué l’héritage laissé par le fondateur du journal Le Lynx.

«Aujourd’hui réunis autour de son œuvre et son héritage, le célébrons non seulement un homme, mais également un symbole, celui du courage de l’indépendance d’esprit et de la liberté de pensée. Il y a des personnalités qui marquent leur époque d’une empreinte durable, hélas Souleymane Diallo et de celle-là », a-t-il déclaré.

Le ministre a présenté Souleymane Diallo comme une personnalité ayant marqué durablement son époque.

« Au début des années 90, alors que la Guinée s’engageait progressivement, il eut l’audace et la détermination de créer Lynx, un journal dont le regard critique, l’humour incisif et la liberté de temps en est rapidement devenir une référence incontournable dans l’espace médiatique national. Il aimait rappeler selon une formule qui est devenue célèbre que le Lynx n’était pas un journal d’opposition de l’opposition, mais un journal d’opposition. À travers cette distinction, il affirmait une conception exigeante du journalisme, celle d’une presse indépendante, libre de tout l’alignement partisans, mais résolument engagé dans le questionnement du pouvoir », a-t-il fait savoir.

Très ému, Diao Laboya Barry, employé du Groupe Le Lynx, a témoigné du quotidien du journaliste.

« Monsieur Diallo Souleymane était notre patron, mieux il était notre père, notre maître, notre modèle, une source d’inspiration pour tous ceux qui ont pour passion le journalisme. La seule profession qu’il a aimé faire dans sa vie et qu’il a exercée jusqu’au bout… », dit-il.

Il a révélé que même avant son départ pour le Canada, le fondateur continuait de fréquenter régulièrement les locaux du groupe.

« Le jour de son départ pour le Canada, le 6 décembre dernier, il était passé à la rédaction. Notre employeur était l’employé le plus régulier du groupe. Nombreux de nos interlocuteurs sont surpris d’apprendre qu’il était au bureau du lundi au samedi, arpentant les escaliers jusqu’au cinquième étage. S’il ne s’y rendait pas certains dimanches, c’est qu’il était à l’imprimerie. Voilà très brièvement résumé le quotidien de celui dont on est appelé à assurer la relève. Quel immense défi ! Peu avant de s’envoler, M. Diallo nous a demandé de nous habituer à sa longue absence. C’était sa manière de nous faire ses adieux, de nous transmettre le flambeau », a-t-il ajouté.

Prenant la parole, sa fille Mariam Diallo a livré un témoignage personnel empreint d’émotion. Elle a rappelé les sacrifices consentis par son père au nom de ses convictions.

« Ces derniers jours à travers la vague de témoignages reçus, nous avons redécouvert notre père à travers vos regards. Son esprit, sa perspicacité, sa force et sa persévérance ne sont plus à prouver. Mais pour nous, au-delà du grand homme, tu seras toujours simplement et tendrement notre appapa, notre cher appapa. Nous sommes réunis aujourd’hui pour te dire ce douloureux au revoir. Mais avant que tu ne partes, nous te disons d’abord merci », a-t-elle indiqué.

Rendant hommage aux valeurs transmises par leur père, elle a poursuivi : « Il est temps maintenant de te laisser partir, nous te faisons la promesse de prendre soin de tout cet héritage. Tu as semé la graine, elle a germé et a grandi, et nous veillerons à ce qu’elle devienne un arbre fort. Demain nous t’accompagnerons à Labé, cette terre qui t’a vu grandir et où tu vas enfin pouvoir te reposer ».

À l’issue de ce symposium marqué par l’émotion et les témoignages, il a été annoncé que le journaliste sera inhumé ce vendredi dans sa ville natale de Labé, après la prière de 14 heures.