À Conakry, le CREDAF clôt ses travaux et confie sa destinée à Fatoumata Foula Diallo

Après trois jours d’intenses échanges à Conakry, la 39ᵉ conférence annuelle du Cercle de Réflexion et d’Échange des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF) a pris fin ce vendredi. Organisée autour du thème « La gestion des risques axée sur la mobilisation des recettes intérieures en contexte de crise », la rencontre a réuni des responsables gouvernementaux, des administrations fiscales membres, des experts internationaux ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers.

Les travaux ont permis d’examiner les nombreux défis auxquels sont confrontées les administrations fiscales dans un environnement marqué par les crises géopolitiques, économiques, climatiques et technologiques.

Dans le rapport final présenté à la clôture, les participants ont souligné que les réflexions ont porté sur les risques exogènes susceptibles d’affecter la mobilisation des recettes publiques. Les experts ont notamment insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale, d’améliorer les systèmes de gestion des risques et de moderniser les administrations fiscales afin de garantir leur résilience.

Au cours de la conférence, plusieurs intervenants ont partagé leurs analyses et expériences. Les discussions ont porté sur les risques géopolitiques, les mutations de l’économie numérique, les défis environnementaux, les risques juridiques ainsi que les enjeux liés à la transformation digitale des administrations fiscales.

Les échanges ont également mis en lumière les progrès réalisés par la Direction générale des impôts de Guinée dans le cadre de sa transformation numérique. Les responsables guinéens ont notamment présenté les résultats du système SAFIC II et les réformes ayant permis une progression importante des recettes fiscales, passées de 7 200 milliards à plus de 21 000 milliards de francs guinéens entre 2020 et 2025.

À l’issue des travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations visant à renforcer les dispositifs de gestion des risques, développer les compétences des cadres, améliorer les mécanismes de coordination interne et promouvoir une approche systémique permettant de mieux anticiper les crises.

« Les participants ont recommandé de renforcer les dispositifs de gestion des risques, de développer les compétences des cadres, d’améliorer les mécanismes de coordination interne et de promouvoir une approche systémique permettant de mieux anticiper les crises et d’en limiter les impacts sur les recettes publiques et le fonctionnement des administrations fiscales », indique le rapport final.

Le document conclut également que « la résilience des administrations fiscales repose désormais sur leur capacité à intégrer durablement la gestion du risque dans leur gouvernance, tout en disposant de mécanismes efficaces de réponse aux crises ».

Présente à la cérémonie de clôture, la secrétaire générale du CREDAF, Catherine Lemesle, a salué la qualité de l’organisation et la richesse des débats.

« Nous arrivons au terme de cette 39ᵉ conférence annuelle du CREDAF qui s’est tenue ici à Conakry, au cœur de la République de Guinée, une ville hospitalière et vibrante qui a su nous offrir, tout au long de cette semaine, un cadre chaleureux et propice à nos échanges », a-t-elle déclaré.

Elle a estimé que cette conférence a démontré combien la gestion des risques est devenue « un levier stratégique pour garantir la résilience des systèmes fiscaux et la continuité des politiques publiques ».

Selon elle, « Conakry a été, durant ces trois jours, le théâtre d’une mobilisation collective pour penser autrement la fiscalité de demain, une fiscalité capable de soutenir la mobilisation des recettes intérieures, de réduire les vulnérabilités et de renforcer la souveraineté des États ».

Cette 39ᵉ conférence annuelle a également été marquée par un événement majeur pour la Guinée. La Directrice générale des impôts, Fatoumata Foula Diallo, a été élue présidente du CREDAF, succédant ainsi au Congolais Barnabé Mwakadi Mwamba.

Très émue après son élection, elle a déclaré : « L’Assemblée générale qui vient de se tenir a pris une décision historique dont je mesure pleinement la portée. En me confiant la présidence du CREDAF, vous avez non seulement honoré notre administration, mais vous avez également fait un choix fort : celui de la confiance dans le leadership féminin pour conduire notre réflexion collective face aux tempêtes qui secouent nos finances publiques ».

La nouvelle présidente s’est engagée à faire du CREDAF un cadre de propositions concrètes au service des administrations fiscales membres.

« Je m’engage, en ma qualité de nouvelle présidente, à mettre toute mon énergie et celle de l’administration fiscale guinéenne au service de notre cercle. Je veillerai à ce que nos travaux débouchent sur des propositions opérationnelles et à ce que les voix des pays membres soient portées avec force au sein des instances internationales », a-t-elle assuré.

Représentant la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget à la cérémonie de clôture, le secrétaire général du département, Dr Mamoudou Touré, a salué la qualité des travaux et l’engagement des participants.

« Au terme de ces trois journées particulièrement riches en réflexions, en partage d’expériences et en échanges de haut niveau, je voudrais, au nom du gouvernement de la République de Guinée, adresser nos sincères remerciements à l’ensemble des délégations des administrations fiscales membres ainsi qu’aux institutions partenaires pour leur participation active », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les échanges ont mis en évidence « l’importance de l’anticipation, de la maîtrise des risques et du renforcement des capacités institutionnelles pour préserver la performance des administrations fiscales ».

Le représentant du gouvernement a également félicité Fatoumata Foula Diallo pour son accession à la présidence du CREDAF, estimant que cette élection constitue « une reconnaissance de son leadership, de son expertise et de l’engagement de la Guinée en faveur du renforcement de la coopération fiscale internationale ».

Avec cette conférence et l’élection de la patronne du fisc guinéen à la tête du CREDAF, la Guinée renforce davantage sa visibilité au sein des administrations fiscales francophones et confirme son ambition de moderniser durablement sa gouvernance fiscale.

N’Famoussa Siby