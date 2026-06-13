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Eboulement à Kintinian : 7 morts et 4 blessés, le gouverneur apporte les condoléances de l’État

Par LEDJELY.COM

Le jeudi 11 juin 2026, une délégation conduite par le gouverneur de région Aly Badra Camara s’est rendue à Bouré Kintinian pour présenter les condoléances des autorités aux familles endeuillées et clarifier le bilan de l’éboulement survenu le 7 juin.

Face aux rumeurs faisant état de 16 victimes, le gouverneur a rectifié les chiffres : 7 morts et 4 blessés légers, ces derniers ayant déjà regagné leurs familles après soins. Parmi les victimes figurent trois ressortissants sierra-léonais. Les corps ont tous été restitués aux proches pour inhumation, grâce notamment à l’appui logistique de la Société Aurifère de Guinée (SAG), qui a mis une machine à disposition des équipes de secours.

La délégation a remercié les volontaires de la Croix-Rouge et les Forces de défense et de sécurité pour leur mobilisation rapide. Une visite ministérielle est annoncée pour prolonger ce geste de solidarité de l’État.

Les sages de la localité, par la voix d’Elhadj Mamadi Mario Camara, ont exprimé leur gratitude aux autorités et salué l’attention du Président Mamadi Doumbouya envers leur communauté.

Siby

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