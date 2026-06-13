Kangolia : 13 dépouilles restituées aux familles en présence du Premier ministre

C’est dans un climat de deuil que le Premier ministre Amadou Oury Bah s’est rendu, ce vendredi 12 juin 2026, à Kangolia, dans la préfecture de Dubréka. Entouré de plusieurs membres du gouvernement, il a présenté les condoléances officielles de la Nation aux familles frappées par le drame survenu le 29 mai dernier.

Entouré de plusieurs membres du gouvernement, Amadou Oury Bah a présenté les condoléances officielles de la Nation aux proches des victimes. Au total, treize dépouilles ont été remises à leurs familles, confirmant le bilan définitif d’un drame qui avait, dans un premier temps, semé la confusion sur le nombre exact de disparus.

Le drame de Kangolia trouve son origine dans le renversement d’un camion-citerne transportant du carburant. L’engin, dont les circonstances exactes du dérapage restent à préciser, a provoqué une catastrophe aux conséquences humaines dévastatrices. Cet accident vient rappeler, une fois de plus, les risques considérables liés au transport de produits pétroliers sur des axes routiers souvent dégradés et peu sécurisés.

Au-delà du deuil, le drame de Kangolia relance un débat que la Guinée ne peut plus différer : celui de la sécurité dans le transport des matières dangereuses, particulièrement sur les routes reliant Conakry aux préfectures de l’intérieur du pays. Entre l’état des infrastructures, la vétusté de certains véhicules de transport et l’absence de dispositifs de sécurité adaptés, les conditions sont réunies pour que de tels drames se répètent. Les autorités sont désormais attendues sur des mesures concrètes.

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