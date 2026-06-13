Examens nationaux à Kankan : élèves et encadreurs dans la dernière ligne droite

À quelques jours du lancement des examens nationaux, la pression monte dans les établissements scolaires de Kankan. Cours de révision intensifs, examens blancs et suivi pédagogique renforcé rythment le quotidien des candidats et de leurs encadreurs. Dans les collèges et lycées de la ville, chacun se mobilise pour aborder dans les meilleures conditions cette étape décisive de l’année scolaire 2025-2026.

À Kankan, l’heure est aux derniers réglages avant les examens nationaux. Dans les collèges et lycées, la pression monte progressivement à mesure que l’échéance approche. Élèves, enseignants et encadreurs redoublent d’efforts afin d’aborder ces évaluations dans les meilleures conditions.

Au Groupe scolaire privé Emmanuel, les responsables misent sur un encadrement pédagogique renforcé et des séances intensives de révision pour permettre aux candidats d’affronter les épreuves avec sérénité.

« Chaque enseignant, surtout ceux des classes d’examen, sait depuis le début de l’année scolaire qu’il faut rester dans le programme, le terminer et multiplier les exercices. L’essentiel est de mettre les élèves au cœur de l’apprentissage, parce que c’est seulement ainsi qu’ils peuvent mieux s’entraîner pour affronter les examens », explique le censeur, Yakpaoro Soropogui.

Même engagement au lycée Samory Touré, où l’administration scolaire appelle à une implication accrue des parents d’élèves. Pour le proviseur, N’Faly Sidibé, le soutien familial demeure un facteur essentiel de réussite, particulièrement en cette période de forte pression.

« Ici, au lycée Samory, presque tous les enseignants des classes d’examen ont déjà bouclé leurs programmes. Ce qui reste maintenant, c’est de sensibiliser les parents d’élèves afin qu’ils accompagnent davantage les enseignants. Si les parents soutiennent les acteurs du système éducatif, je pense que les difficultés auxquelles nous faisons souvent allusion pourront être surmontées », a-t-il expliqué.

Du côté des candidats, l’heure est à la concentration et à l’intensification des révisions. M’Magbè Chérif, candidate au BEPC, dit multiplier les efforts pour mieux affronter les épreuves.

« Quand nous quittons l’internat, je me rends parfois à la bibliothèque pour faire des recherches. Nous avons neuf matières à préparer, donc il faut travailler dans toutes les disciplines afin de ne pas être surpris le jour des examens », a-t-elle confié.

Même détermination chez Malosie Théa, candidat au baccalauréat, qui affirme redoubler d’efforts pour maximiser ses chances de réussite.

« Les élèves doivent revenir régulièrement dans leurs établissements pour réviser et être prêts. Même ceux qui ne sont pas internes doivent continuer à travailler tout au long du dernier mois. C’est la meilleure manière d’obtenir de bons résultats », a-t-il estimé.

À quelques jours du lancement des examens nationaux, la mobilisation observée dans les établissements scolaires de Kankan traduit la volonté commune de toute la communauté éducative de réussir ce rendez-vous décisif de l’année scolaire 2025-2026.

Michel Yaradouno, depuis Kankan