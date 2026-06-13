N’Zérékoré : le tribunal rejette les recours et valide la victoire de la GMD

Le contentieux électoral né des élections communales du 31 mai dernier dans la préfecture de N’Zérékoré a connu son dénouement ce vendredi 12 juin 2026. Saisi par plusieurs candidats et listes en lice, le Tribunal de première instance (TPI) de N’Zérékoré a déclaré irrecevables les différents recours introduits et a confirmé les résultats provisoires publiés par la Direction générale des élections (DGE).

Les recours avaient été déposés notamment par M. Nestor Dieudonné Mamy, mandataire de l’Union pour le développement de Yalenzou, Labilé Théa, tête de liste du Mouvement des jeunes patriotes de la commune rurale de Samoé, Jean Onikoyamou, tête de liste communale, ainsi que par la coalition de la mouvance présidentielle de la commune rurale de Koropara.

Dans son jugement, le président du tribunal a déclaré : « Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en matière électorale, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, en la forme, ordonne la jonction des procédures RG 01, 02 et 03. Vu l’article 243, alinéa premier, du Code électoral, déclare irrecevables les recours introduits par M. Nestor Dieudonné Mamy, mandataire de l’Union pour le développement de Yalenzou, Labilé Théa, tête de liste du Mouvement des jeunes patriotes de la commune rurale de Samoé, Jean Onikoyamou, tête de liste communale, et la coalition de la mouvance présidentielle de la commune rurale de Koropara. Proclame définitivement les résultats provisoires des élections des conseillers communaux du 31 mai 2026, proclamés le 4 juin 2026 et transmis au tribunal par la Direction générale des élections, suivant lettre n°1011/MATD/DGE/2026 en date du 4 juin 2026, concernant les communes de N’Zérékoré, Samoé, Yalenzou, Koropara, Koulé, Gouécké, Soulouta, Womey, Kobéla, Palé et Bounouma. Ordonne la notification immédiate du présent jugement aux partis intéressés et à la Direction générale des élections… »

À l’audience, les candidats concernés ont brillé par leur absence.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré