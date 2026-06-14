À Sanoyah, une route devenue mare met la circulation à rude épreuve

À Sanoyah, la saison des pluies révèle une fois de plus les failles de certaines infrastructures routières. En face du siège de la mairie, au niveau du nouveau pont, une importante accumulation d’eau de pluie paralyse la circulation et met en difficulté automobilistes, motocyclistes et conducteurs de tricycles. La pluie tombée dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 a révélé l’étendue du mal. Le constat fait sur place par notre reporter est préoccupant.

Situé sur l’un des principaux axes de la commune urbaine, le nouveau pont de Sanoyah est devenu, au fil des années, un point noir pour les usagers. À chaque averse, une vaste étendue d’eau se forme sur la chaussée, rendant le passage particulièrement périlleux.

Longue de plusieurs mètres, cette portion de route se transforme en véritable mare, obligeant les conducteurs à ralentir considérablement ou à emprunter des itinéraires de contournement. Pour ceux qui s’y aventurent, la traversée relève souvent d’un véritable parcours du combattant. Une simple erreur de manœuvre peut entraîner l’immobilisation du véhicule dans l’eau, avec à la clé des pannes mécaniques et un risque accru d’accidents.

Dans la journée du samedi 13 juin, un tricycle et un véhicule appartenant à une société ont failli rester bloqués après avoir tenté de franchir cette zone inondée. Sous le regard impuissant des riverains, plusieurs manœuvres ont été nécessaires pour permettre aux conducteurs de sortir de cette situation.

Excédés par ce problème récurrent, les habitants dénoncent une situation qui se répète à chaque hivernage. Ils interpellent les autorités communales ainsi que les services techniques compétents afin que des mesures urgentes soient prises pour améliorer l’évacuation des eaux de pluie et réhabiliter cet axe stratégique.

À l’approche des fortes précipitations, cette réalité rappelle l’urgence de renforcer les infrastructures routières de Sanoyah pour garantir la sécurité des usagers et assurer une meilleure mobilité dans la commune.

Balla Yombouno