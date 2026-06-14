Samoé : « Comment la GMD aurait-elle pu obtenir 56 sièges là où il n’en existe que 37 ? », s’interroge Labilé Théa

Des chiffres qui ne s’additionnent pas, un recours rejeté avant même d’avoir été examiné sur le fond, et un candidat qui refuse de se taire. Labilé Théa, tête de liste du mouvement des jeunes patriotes de Samoé, revient sur les coulisses d’un contentieux électoral qui soulève de sérieuses questions sur la sincérité du scrutin communal du 31 mai à N’Zérékoré.

Face à ce qu’il qualifie de manipulation des résultats provisoires publiés par la DGE, le jeune politique a dénoncé plusieurs irrégularités électorales, au premier rang desquelles une incohérence arithmétique flagrante : le nombre total de suffrages valablement exprimés serait, selon lui, inférieur au nombre de voix attribuées à la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD).

M. Théa s’est également insurgé contre les résultats affichés par la Commission administrative de centralisation des votes (CACV), en les confrontant à ceux de la direction communale des élections. Il l’a fait savoir ce samedi 13 juin 2026, dans une interview accordée à notre correspondant.

D’entrée, il a rappelé que la commune rurale de Samoé compte 37 sièges à pourvoir. Or, selon lui, les suffrages attribués à la GMD correspondraient à 56 sièges, soit 19 de trop. Pour étayer sa thèse, le requérant a déroulé son calcul.

« Comment se fait-il qu’à Samoé, qu’on nous parle de 17 000 électeurs. Dans les 17 000 électeurs, le nombre de votants était 10 033 ; dans les 10 000, il y a eu 1 000 et quelques bulletins nuls. Donc les suffrages valablement exprimés était à 9 618. Dans les 9 618, si vous prenez le nombre de sièges à Samoé, c’est 37. Si vous divisez les 9 618 par le nombre de sièges, normalement vous avez un quotient qui est 259,9 sensiblement égal à 260. Moi, ils disent que j’ai eu 3 197 voix. Dans les 3 197 voix, si vous divisez par le quotient (260), vous allez trouver 12 sièges. Et voilà que le résultat qu’on m’a donné, ils m’ont dit que moi j’ai 7 sièges », a dénoncé Labilé Théa.

C’est précisément cette équation impossible qui a conduit le candidat à interpeller les juridictions compétentes.

« Ce qui m’a poussé à aller interpeller la justice, c’est quoi ? Vous dites qu’il y a 9 000 suffrages valablement exprimés. Maintenant, si vous enlevez les 3 000 selon eux que moi j’ai eues, normalement il doit y rester 6 000 et quelques, mais voilà que sur les résultats qu’ils ont affichés ici à Samoé, ils ont donné 13 070 à la GMD. Maintenant, si vous divisez encore ce chiffre par le même quotient, vous allez trouver 56 sièges pour la GMD. Cependant, Samoé a 37 sièges au total. Comment est-ce possible ? », s’est-il interrogé.

Face à cette incompréhension, ses militants et lui ont décidé de saisir la justice, réclamant que les membres du CACV, la direction communale des élections et les représentants des partis politiques reprennent ensemble le décompte des voix.

« Nous sommes tous des politiciens. On ne doit pas se laisser gommer par une minorité qui a été manipulé. Donc c’est ça qui a fait que moi, j’ai saisi la justice », a-t-il ajouté.

La réponse du TPI de N’Zérékoré est venue doucher les espoirs du requérant : son recours a été qualifié de prématuré.

« À la barre, ils m’ont dit que je devais attendre jusqu’à ce que la direction générale des élections proclame les résultats provisoires. Et nous savons qu’en Guinée, les rumeurs deviennent souvent des réalités. C’est pourquoi je ne pouvais pas m’asseoir dessus pour dire que, je vais attendre que la direction générale des élections proclame. Il fallait au moins saisir la justice pour que les choses puissent être claires. Mais au tribunal, ils m’ont fait comprendre que j’ai déposé un dossier de façon prématurée. J’ai été pressé, donc mon dossier a été déclaré irrecevable », aexpliqué Labilé Théa.

Malgré ces irrégularités alléguées, le jeune politique affiche une détermination intacte et invite ses partisans à garder la tête froide.

« Nous ne sommes pas là pour se faire des rancunes, pour se faire des ennemis. Avant nous, c’était Samoé ; aujourd’hui, avec nous, c’est Samoé. Et après nous c’est toujours Samoé. Donc, tout ce que je demande à mes amis, c’est de rester serein, c’est de rester optimiste, c’est de prendre le courage. La politique, à un moment donné, on peut échouer au premier temps, mais si tu continues, tu peux gagner. Parce qu’aujourd’hui, tout part de la jeunesse et revient à la jeunesse. Nous devons faire en sorte que le développement de Samoé soit assuré », a-t-il lancé.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré